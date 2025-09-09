La primera temporada de “El sinuoso camino del derecho” conquistó a los espectadores con su mezcla de drama legal, emociones y relaciones personales sutiles. Su final dejó a muchos fans con ganas de más, preguntándose si la historia de Kang Hyo-min y Yoon Seok-hoon volverá a desarrollarse en una segunda entrega. Y ahora, gracias a las declaraciones de su protagonista Lee Jin-wook, la esperanza parece más viva que nunca.

La serie narra la evolución de Hyo-min (Jung Chae-yeon), una joven abogada novata que se enfrenta al sistema legal con honestidad y determinación, aunque no sin tropiezos. Bajo la mentoría de Seok-hoon (Lee Jin-wook), un abogado experimentado y despiadado, ella no solo crece profesionalmente, sino que también aprende a desenvolverse en un mundo donde la ética y la ambición suelen chocar.

El actor Lee Jin-wook se refirió a la posible temporada 2 de "El sinuoso camino del derecho" (Foto: IMBC)

¿QUÉ DIJO LEE JIN-WOOK SOBRE LA SERIE Y LO QUE SE VIENE?

En primer lugar, el actor surcoreano de 43 años destacó el talento de Jung Chae-yeon. "Creo que sería malo si no nos lleváramos bien. Tiene una personalidad increíble y se esfuerza mucho en la actuación, así que ¿cómo podría no ser bueno? Antes de filmar, me preocupaba si le iría bien, pero me sorprendió lo bien que lo hizo desde el principio“, dijo a iMBC Entertainment.

Uno de los puntos más comentados por Jin-wook fue la construcción de la relación entre Seok-hoon y Hyo-min. Aunque el guion inicial planteaba un romance más explícito, se optó por una dinámica más sutil que atrapó a los espectadores poco a poco. Esa elección, según el actor, generó una tensión emocional que hizo aún más atractiva la trama y dejó la puerta abierta para un desarrollo más profundo en una posible continuación.

¿QUÉ DIJO EL ACTOR SOBRE UNA POSIBLE CONTINUACIÓN?

El propio Jin-wook lo confirmó: “Creo que podremos ver una historia de amor un poco más profunda en la segunda temporada si se concreta. Actualmente hay conversaciones positivas, así que espérenla con ansias”. Con estas palabras, el actor no solo alimentó la expectativa de los fans, sino que prácticamente encendió la chispa de la especulación sobre los planes de Netflix y JTBC.

La primera temporada tuvo momentos entrañables, como cuando Hyo-min apoyó a Seok-hoon tras la pérdida de su perro o cuando él, a su vez, la animó en sus momentos de inseguridad. Escenas que, aunque no fueron centrales en la narrativa legal, sí construyeron un vínculo emocional con el público. Una segunda temporada podría explorar más a fondo estas facetas personales, equilibrando la intensidad de los juicios con el desarrollo de los personajes.

Además, el cierre de la primera temporada dejó varios cabos sueltos que podrían expandirse en nuevos episodios. ¿Qué retos legales enfrentará Hyo-min ahora que ha madurado como abogada? ¿Hasta dónde llegará Seok-hoon en su evolución emocional y profesional? Y, sobre todo, ¿cómo evolucionará su relación? Todas estas preguntas alimentan la expectativa de una segunda temporada que podría estrenarse en Netflix en 2026, si las negociaciones avanzan con éxito.

