¿Qué sucederá con Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook) y Hyo‑min (Jung Chae-yeon) en el episodio 7 de la serie coreana "El sinuoso camino del derecho"? (Foto: JTBC / Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Desde su estreno, el 2 de agosto de 2025, “” (“Beyond the Bar” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Por lo tanto, los fanáticos de los K-dramas esperan con ansias cada nuevo episodio de la serie surcoreana dirigida por Kim Jae-hong a partir del guion de Park Mi-hyun. Entonces, ¿cuándo se estrenará el capítulo 7?

La serie protagonizada por Lee Jin Wook, reconocido por producciones como “Squid Game”, “Sweet Home” y “Doona”, y a Jung Chae Yeon, que participó en “The King’s Affection”, “My First First Love”, “The Golden Spoon” y “Family by Choice”, sigue a una abogada novata que sobresale en un prestigioso bufete gracias a la ayuda de un talentoso y frío abogado experimentado.

” también cuenta con las actuaciones de Lee Hak Joo (“The Potato Lab”), Jeon Hye Bin (“Beyond the Bar”, “Revolutionary Sisters”), Kim Kang-min, Lee Ju-yeon, Pyo Jae-beom, Kim Yeo-jin y Kim Eui-sung. Y cada semana estrena dos nuevos episodios en JTBC y Netflix.

En "El sinuoso camino del derecho", Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon) se une al equipo de Yoon Seok-hoon y logra destacarse (Foto: Netflix)
¿CUÁNDO Y CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”- EPISODIO 7?

El séptimo episodio de “” se estrenará el sábado 23 de agosto de 2025 en JTBC para Corea del Sur y en para el resto del mundo.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO” - EPISODIO 7?

El capítulo 7 de “El sinuoso camino del derecho” se estrenará en Corea del Sur a las 10:40 p.m. (KST). Conoce la conversión horaria de acuerdo con el territorio en el que te encuentres.

PaísesHorario
Estados Unidos6:40 a.m. (PT) / 9:40 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:40 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:40 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:40 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay10:40 a.m.
España3:40 p.m.

TRÁILER DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

¿QUÉ PASARÁ EN “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”- EPISODIO 7?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del séptimo capítulo de “El sinuoso camino del derecho”, en el anterior episodio, Seok‑hoon y Hyo‑min se encargan del complejo caso de consentimiento de una clienta que demanda a su ex. Además, el nombramiento de Kwon Na‑yeon causa revuelo en Yullim. Por lo tanto, se espera que la historia continúe desde ese punto.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

  • Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon
  • Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min
  • Lee Hak-joo como Lee Jin-woo
  • Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong
  • Kim Kang-min como Ji Gook-hyeon
  • Lee Ju-yeon como Choi Ho-yeon
  • Pyo Jae-beom como Oh Sang-cheol
  • Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon
  • Kim Eui-sung como Ko Seung-cheol
  • Park Jeong-pyo como Go Tae-seop
  • Hong Seo-jun como Kim Yul-seong
  • Kwon A-reum como Han Seol-ah
  • Lee Seung-hyun como Lee Ji-eun
  • Kang Sang-jun como Han Seong-chan
Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook) y Hyo‑min chocan por cuestiones de ética en anteriores episodios de la serie "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC / Netflix)
