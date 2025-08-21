Desde su estreno, el 2 de agosto de 2025, “El sinuoso camino del derecho” (“Beyond the Bar” en inglés) se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Por lo tanto, los fanáticos de los K-dramas esperan con ansias cada nuevo episodio de la serie surcoreana dirigida por Kim Jae-hong a partir del guion de Park Mi-hyun. Entonces, ¿cuándo se estrenará el capítulo 7?

La serie protagonizada por Lee Jin Wook, reconocido por producciones como “Squid Game”, “Sweet Home” y “Doona”, y a Jung Chae Yeon, que participó en “The King’s Affection”, “My First First Love”, “The Golden Spoon” y “Family by Choice”, sigue a una abogada novata que sobresale en un prestigioso bufete gracias a la ayuda de un talentoso y frío abogado experimentado.

“El sinuoso camino del derecho” también cuenta con las actuaciones de Lee Hak Joo (“The Potato Lab”), Jeon Hye Bin (“Beyond the Bar”, “Revolutionary Sisters”), Kim Kang-min, Lee Ju-yeon, Pyo Jae-beom, Kim Yeo-jin y Kim Eui-sung. Y cada semana estrena dos nuevos episodios en JTBC y Netflix.

En "El sinuoso camino del derecho", Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon) se une al equipo de Yoon Seok-hoon y logra destacarse (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”- EPISODIO 7?

El séptimo episodio de “El sinuoso camino del derecho” se estrenará el sábado 23 de agosto de 2025 en JTBC para Corea del Sur y en Netflix para el resto del mundo.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO” - EPISODIO 7?

El capítulo 7 de “El sinuoso camino del derecho” se estrenará en Corea del Sur a las 10:40 p.m. (KST). Conoce la conversión horaria de acuerdo con el territorio en el que te encuentres.

Países Horario Estados Unidos 6:40 a.m. (PT) / 9:40 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:40 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:40 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:40 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 10:40 a.m. España 3:40 p.m.

TRÁILER DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

¿QUÉ PASARÁ EN “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”- EPISODIO 7?

Aunque aún no se ha revelado la sinopsis oficial del séptimo capítulo de “El sinuoso camino del derecho”, en el anterior episodio, Seok‑hoon y Hyo‑min se encargan del complejo caso de consentimiento de una clienta que demanda a su ex. Además, el nombramiento de Kwon Na‑yeon causa revuelo en Yullim. Por lo tanto, se espera que la historia continúe desde ese punto.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon

Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min

Lee Hak-joo como Lee Jin-woo

Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong

Kim Kang-min como Ji Gook-hyeon

Lee Ju-yeon como Choi Ho-yeon

Pyo Jae-beom como Oh Sang-cheol

Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon

Kim Eui-sung como Ko Seung-cheol

Park Jeong-pyo como Go Tae-seop

Hong Seo-jun como Kim Yul-seong

Kwon A-reum como Han Seol-ah

Lee Seung-hyun como Lee Ji-eun

Kang Sang-jun como Han Seong-chan

Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook) y Hyo‑min chocan por cuestiones de ética en anteriores episodios de la serie "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC / Netflix)

