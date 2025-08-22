¿Qué pasará con el abogado Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook) en el octavo episodio de la serie surcoreana "El sinuoso camino del derecho"? (Foto: JTBC / Netflix)
Nelly Osco
Después de que Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook) recibe una visita inesperada tras lidiar con un complejo caso de consentimiento, los fanáticos de “” (“Beyond the Bar” en inglés) esperan con ansias los dos nuevos episodios semanales para descubrir cómo avanzará la relación de Seok-hoon y Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon). Entonces, ¿cuándo se estrenará el capítulo 8 de ?

Desde su estreno, el 2 de agosto de 2025, el K-drama dirigido por Kim Jae-hong a partir del guion de Park Mi-hyun se ha posicionado en el Top 10 de las series más populares de Netflix, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Así que, cada capítulo entusiasma a los espectadores.

” cuenta con las actuaciones de Lee Jin Wook (“Squid Game”, “Sweet Home” y “Doona”), Jung Chae Yeon,(“The King’s Affection”, “My First First Love”, “The Golden Spoon” y “Family by Choice”), Lee Hak Joo (“The Potato Lab”), Jeon Hye Bin (“Beyond the Bar”, “Revolutionary Sisters”), Kim Kang-min, Lee Ju-yeon, Pyo Jae-beom, Kim Yeo-jin y Kim Eui-sung.

Jung Chae-yeon asume el rol de Kang Hyo-min y Lee Jin-wook asume el rol de Yoon Seok-hoon en la serie coreana "El sinuoso camino del derecho" (Foto: Netflix)
¿CUÁNDO Y CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”- EPISODIO 8?

El octavo episodio de “” se estrenará el domingo 24 de agosto de 2025 en JTBC para Corea del Sur y en para el resto del mundo.

Por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO” - EPISODIO 8?

El capítulo 8 de “El sinuoso camino del derecho” se estrenará en Corea del Sur a las 10:40 p.m. (KST). Conoce la conversión horaria de acuerdo con el territorio en el que te encuentres.

PaísesHorario
Estados Unidos6:40 a.m. (PT) / 9:40 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:40 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:40 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:40 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay10:40 a.m.
España3:40 p.m.

TRÁILER DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

¿QUÉ PASARÁ EN “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”- EPISODIO 8?

Por lo pronto, no se ha revelado la sinopsis oficial del octavo capítulo de “El sinuoso camino del derecho”, y para tener alguna pista sobre lo que sucederá con los abogados Seok-hoon y Hyo-min es necesario ver lo que acontecimientos del .

La única referencia es lo que pasó en el sexto capítulo, donde Seok‑hoon y Hyo‑min se encargaron del complejo caso de consentimiento de una clienta que demanda a su ex.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

  • Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon
  • Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min
  • Lee Hak-joo como Lee Jin-woo
  • Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong
  • Kim Kang-min como Ji Gook-hyeon
  • Lee Ju-yeon como Choi Ho-yeon
  • Pyo Jae-beom como Oh Sang-cheol
  • Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon
  • Kim Eui-sung como Ko Seung-cheol
  • Park Jeong-pyo como Go Tae-seop
  • Hong Seo-jun como Kim Yul-seong
  • Kwon A-reum como Han Seol-ah
  • Lee Seung-hyun como Lee Ji-eun
  • Kang Sang-jun como Han Seong-chan
La inesperada visita que recibió Seok-hoon (Lee Jin-wook) al final del sexto episodio de "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC / Netflix)
