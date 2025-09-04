Si te has convertido en fan de los dramas legales coreanos, seguro ya estás al borde de tu asiento con cada nuevo capítulo de “El sinuoso camino del derecho”. Esta serie ha capturado a muchos espectadores por su combinación de justicia, emocionalidad y desarrollo de personajes tan bien construidos como la protagonista, Kang Hyo‑min, interpretada por Jung Chae‑yeon, y su mentor Yoon Seok‑hoon, a cargo de Lee Jin‑wook.

Además, la producción —creada por Park Mi‑hyun y dirigida por Kim Jae‑hong— ha logrado ese equilibrio perfecto entre casos judiciales intrigantes y tramas personales que nos han hecho sentir parte del bufete Yullim.

Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min y Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon en la serie coreana "El sinuoso camino del derecho" (Foto: JTBC / Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL GRAN FINAL DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO?

Ya está confirmado: los episodios 11 y 12, que conforman el desenlace de la serie, se estrenarán el sábado 6 de septiembre y el domingo 7 de septiembre de 2025, respectivamente. Como es tradición en este K‑drama legal, la emisión mantiene su ritmo de dos capítulos por fin de semana.

En Corea del Sur, los nuevos capítulos se lanzan a las 22:40 KST. Pero aquí es donde se pone más interesante —y útil—: Netflix los publica apenas unos minutos después, adaptando la hora según tu ubicación. Aquí te va la conversión:

Estados Unidos: 6:40 a.m. (PT) / 9:40 a.m. (ET)

México y Centroamérica: 7:40 a.m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:40 a.m.

Chile, Venezuela, Bolivia, Caribe: 9:40 a.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay: 10:40 a.m.

España: 3:40 p.m.

¿DÓNDE VER EL FINAL?

Como siempre, Netflix es la única plataforma internacional que ofrece la serie. Si tienes tu suscripción activa, solo necesitas buscar “El sinuoso camino del derecho” en la plataforma o entrar directamente por su página oficial a través de este link. En la guía de capítulos aparecerá el episodio 12 listo para maratonear cuando lo desees.

Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong en una escena de la serie coreana “El sinuoso camino del derecho” (Foto: JTBC / Netflix)

¿QUÉ VEREMOS EN LOS ÚLTIMOS EPISODIOS?

Los episodios finales del drama legal coreano El sinuoso camino del derecho prometen cerrar varias de las tramas más intensas que se han desarrollado en el bufete Yullim. En el episodio 11, veremos a Hyo-min y Seok-hoon enfrentarse a un nuevo caso de alto perfil que podría poner en jaque la reputación del equipo. Un hombre del pasado regresa, trayendo consigo verdades incómodas que conectan con una de las tramas más oscuras del bufete, mientras Na-yeon continúa su cruzada interna contra la corrupción estructural de Yullim.

Además, el episodio mostrará una faceta más humana de los protagonistas. Hyo-min y Seok-hoon compartirán un momento especial junto a las gemelas de la Sra. Choi, lo que permite ver un lado más íntimo del abogado, que poco a poco deja atrás su rigidez emocional. Este acercamiento podría ser una antesala a un giro en su relación, que hasta ahora ha sido estrictamente profesional, pero con claras señales de algo más profundo entre ambos.

En paralelo, se intensifican los conflictos entre los socios del bufete por las reformas impulsadas por Na-yeon, especialmente el cambio del sistema de pago y la exposición de irregularidades en la adquisición corporativa de Bluestone Fund. La tensión interna llega a un punto crítico justo cuando Yullim debe enfrentar una nueva batalla legal que podría marcar un antes y un después en la firma. Seok-hoon, por su parte, toma decisiones importantes para proteger a sus colegas más jóvenes, mientras continúa lidiando con heridas personales no resueltas.

Finalmente, el episodio 12 dará cierre a los principales arcos narrativos: el juicio pendiente, la evolución emocional de Seok-hoon y Hyo-min, y las consecuencias de los actos encubiertos dentro de Yullim. Se espera un final intenso y emotivo, en el que las decisiones tomadas en el tribunal y fuera de él definan no solo el futuro profesional de sus protagonistas, sino también sus relaciones personales. Sin duda, el desenlace combinará justicia, redención y una cuota de esperanza para quienes han luchado, más allá del derecho, por la verdad.

