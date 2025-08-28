Si eres de los que ya está enganchado con “El sinuoso camino del derecho”, sabrás que este dorama no da respiro, por más que haya que esperar una semana para que se emitan nuevos capítulos. Cada episodio viene cargado de intriga, secretos legales y giros que te dejan pensando mucho después de que terminan los créditos. De acuerdo con muchos televidentes a nivel mundial, lo que más atrapa es cómo logra combinar drama legal con conflictos humanos que se sienten muy reales. En otras palabras, hay quienes se identifican.

Ahora que ya vimos los primeros ocho episodios disponibles en Netflix, los más fervientes hinchas de esta historia surcoreana están contando los días (y las horas) para los próximos estrenos. Y créeme: en todo el mundo hay miles de miles así. La historia se ha vuelto una de las más comentadas del mes, sobre todo en redes sociales donde los fans no paran de compartir teorías sobre lo que podría pasar entre Ko Tae-seop, Seok-hoon y el resto del elenco.

Lee Jin-wook en la serie "El sinuoso camino del derecho" interpretando a Yoon Seok-hoon (Foto: JTBC)

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 9 Y 10?

Anota estas fechas si no quieres quedarte atrás: el episodio 9 se estrena el sábado 30 de agosto, y el episodio 10 llega el domingo 31 de agosto de 2025. Como ya es costumbre con este tipo de series coreanas, los episodios se publican de forma semanal, cada fin de semana. Así que sí, hay que tener un poco de paciencia, pero vale completamente la pena.

¿A QUÉ HORA ESTARÁN DISPONIBLES EN NETFLIX?

Los episodios se lanzan a las 10:40 p.m. (KST) en Corea del Sur, y en Netflix suelen aparecer minutos después según el horario local de cada país. Para que te organices bien, aquí te dejo los horarios ya convertidos:

Estados Unidos: 6:40 a.m. (PT) / 9:40 a.m. (ET)

México y Centroamérica: 7:40 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:40 a.m.

Chile, Venezuela, Bolivia y el Caribe: 9:40 a.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay: 10:40 a.m.

España: 3:40 p.m.

¿DÓNDE VER LOS CAPÍTULOS 9 Y 10 ONLINE?

Los episodios estarán disponibles exclusivamente en Netflix, así que si tienes cuenta activa, solo necesitas entrar en el siguiente enlace directo a la serie y buscar “El sinuoso camino del derecho”. Te aparecerán todos los capítulos por orden y con subtítulos en español.

¿DE QUÉ TRATA “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

Por si recién te estás sumando o necesitas una refrescada: “El sinuoso camino del derecho” es un k-drama legal que combina lo mejor del suspenso judicial con una narrativa emotiva. Seguimos los pasos de Yoon Seok-hoon (interpretado por Lee Jin-wook), un abogado atrapado en un juego de poder donde la verdad no siempre gana y cada caso parece tener más capas ocultas de lo que parece. Todo esto se desarrolla bajo la pluma de la guionista Park Mi-hyun y la dirección de Kim Jae-hong.

Jung Chae-yeon y Lee Jin-uk lideran el elenco de "El sinuoso camino del derecho", serie de Netflix creada por Kim Jae-hong y Park Mi-hyun (Foto: JTBC)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA SERIE?

En total, la serie contará con 12 episodios, lanzados entre el 2 de agosto y el 7 de septiembre de 2025. Aquí te dejo la guía completa para que la tengas a mano:

Episodios 1–8: Ya disponibles en Netflix

Episodio 9: Sábado 30 de agosto

Episodio 10: Domingo 31 de agosto

Episodio 11: Sábado 6 de septiembre

Episodio 12 (final): Domingo 7 de septiembre

