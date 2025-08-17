La serie coreana “El sinuoso camino del derecho” (en inglés: “Beyond the Bar”) ya está disponible en Netflix, por lo que miles de espectadores alrededor del mundo disfrutan de este peculiar drama legal. Sin embargo, más allá de su trama, la producción ha generado una controversia debido al desarrollo romántico entre los personajes de los actores Lee Jin-wook y Jung Chaeyeon. ¿La razón? Pues, muchos cuestionan la considerable diferencia de edad entre ambos intérpretes.

Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia del equipo de litigios del bufete Yullim, presentando una perspectiva realista de diversos casos legales.

Allí, Yoon Seok-hoon (Lee Jin-wook) es un socio experimentado y líder que se caracteriza por su actitud fría, mientras que Kang Hyo-min (Jung Chae-yeon) es una abogada novata que es recta y segura de sí misma pero torpe en las relaciones sociales.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE LOS ACTORES LEE JIN-WOOK Y JUNG CHAE-YEON DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

El actor Lee Jin-wook nació el 16 de septiembre de 1981, por lo que -actualmente- tiene 43 años de edad.

Por otro lado, la estrella surcoreana Jung Chaeyeon nació el 1 de diciembre de 1997 y, al cierre de esta nota, tiene 27 años.

Entonces, se establece una diferencia de edad exacta de 16 años, 2 meses y 15 días entre ambos actores protagonistas de “El sinuoso camino del derecho”.

¿POR QUÉ SE HA CRITICADO LA RELACIÓN ENTRE LOS PROTAGONISTAS DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

Aunque se había advertido que la producción tenía una dosis de romance, algunos seguidores del programa recién repararon en este detalle cuando las escenas empezaron a sugerir una atracción entre Yoon Seok-hoon y Kang Hyo-min.

Frente a esto, ha surgido una reacción negativa de varios fanáticos que han expresado su disgusto en redes sociales.

Así, podemos encontrar a usuarios que señalan que la diferencia de edad es problemática; a otros que cuestionan la credibilidad de que una abogada desarrolle sentimientos románticos por su jefe; y a otro grupo que cree que este romance es innecesario y forzado para un drama legal.

Por lo tanto, la polémica no hace más que abrir un debate más amplio sobre las diferencias de edad en parejas románticas ficticias y sus repercusiones entre una audiencia cada vez más crítica. Y tú, ¿qué opinas al respecto?

Jung Chae-yeon y Lee Jin-uk lideran el elenco de "El sinuoso camino del derecho", serie de Netflix creada por Kim Jae-hong y Park Mi-hyun (Foto: JTBC)

