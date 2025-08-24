“El sinuoso camino del derecho” produce un gran apego por la química entre los protagonistas y, sobre todo, por la actuación de Jung Chae-yeon. Su personaje, Kang Hyo-min, tiene esa mezcla encantadora de torpeza social y firmeza moral que resulta imposible no querer. A medida que avanza la historia y vemos cómo evoluciona su relación con el serio y reservado Yoon Seok-hoon (interpretado por Lee Jin-wook), la serie va tomando un tono cada vez más emocional y bastante adictivo también.

La trama legal de esta serie coreana, que aterrizó en Netflix el pasado 2 de agosto de 2025, es sólida y está muy bien escrita. Pero si estás aquí, probablemente te pasó lo mismo que a mí: terminaste un capítulo (o todos los disponibles) y empezaste a buscar más contenido de Chae-yeon para seguir viéndola en pantalla. Con cada nuevo proyecto, esta artista surcoreana —que también es conocida por haber sido parte del grupo DIA— sigue demostrando su versatilidad y carisma frente a las cámaras.

Aunque muchos la conocieron por sus primeros papeles juveniles, en los últimos años ha dado un salto importante hacia personajes más complejos. De hecho, en “El sinuoso camino del derecho”, su interpretación de una abogada novata que debe enfrentarse al mundo del derecho corporativo sin perder su autenticidad ha sido especialmente elogiada tanto por los fans como por la crítica especializada. Y eso solo ha despertado más interés por su filmografía.

Así que, si tú también estás buscando qué más ver con Jung Chae-yeon dentro del catálogo de Netflix, acá te voy a compartir algunas de sus otras series disponibles en la plataforma en las que aparece. Desde historias románticas hasta dramas más introspectivos, hay varias joyas escondidas que probablemente te van a gustar tanto como esta última producción.

Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min en la serie surcoreana "El sinuoso camino del derecho" (Foto: Netflix)

SERIES DE JUNG CHAE-YEON QUE PUEDES VER EN NETFLIX

1. “El afecto del rey”

Resumen: Tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela asume el trono y deber de mantener en secreto su identidad y su primer amor.

Año: 2021

Temporadas: 1

Episodios: 20

2. “Mi primer amor de verdad”

Resumen: Por el azar y las circunstancias, Yun Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos, donde experimentan los vaivenes del amor, la amistad y todo lo demás.

Año: 2019

Temporadas: 2

Episodios: 16

3. “En el mundo de nuevo”

Resumen: Después de doce años muerto, un estudiante de último grado, inexplicablemente, reaparece en la vida de su devastada familia y amigos.

Año: 2017

Temporadas: 1

Episodios: 20

