Los fanáticos se quedaron con ganas de más. Tras el final de la primera temporada de “El sinuoso camino del derecho”—con romances sin resolver, veredictos emotivos y un último capítulo que dejó más preguntas que respuestas—, la expectación por una continuación no hace sino crecer: foros, redes y grupos de fans no paran de pedir que la historia siga. Ahora, el director Kim Jae-hong se pronunció sobre la posibilidad de una temporada 2 y llamó la atención de todos.
¿QUÉ DIJO EL DIRECTOR DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO” SOBRE UNA TEMPORADA 2?
Desde la producción no ha llegado aún una confirmación oficial: ni JTBC ni Netflix han anunciado la renovación. Aun así, Jae-hong ha hablado con franqueza sobre sus ganas de continuar la serie. En una rueda de prensa dijo algo tan directo como contundente: “Si la audiencia supera el 10%, quiero hacer la temporada 2”.
Esas palabras no fueron un simple deseo: el equipo puso una cifra sobre la mesa y la audiencia respondió. “El sinuoso camino del derecho” experimentó un crecimiento sostenido en sus índices: alcanzó cifras de doble dígito en Seúl y rondó el 8% a nivel nacional en su semana final, datos que convierten la propuesta de Kim en algo más que una declaración retórica.
LO QUE DICE EL ELENCO SOBRE EL FUTURO DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”
El optimismo también viene del elenco. Lee Jin-wook, protagonista y voz influyente del reparto, ha reconocido el clamor de los seguidores y ha insinuado que, si se concreta una segunda temporada, el público podrá esperar “una línea amorosa algo más profunda”.
Además del margen en directo, la serie arrasó en plataformas: se mantuvo en los primeros puestos de Netflix Corea y llegó a posicionarse en el top global dentro de la categoría de TV no inglesa. Esa tracción en streaming refuerza el argumento a favor de una renovación y explica por qué la conversación sobre la temporada 2 no se ha apagado.
¿QUÉ PODRÍA OFRECER UNA SEGUNDA TEMPORADA?
Kim y el equipo visualizan algo más ambicioso que nuevos casos: imaginaron una expansión donde la tensión judicial se entrelace aún más con las historias personales —transformando silencios en confesiones, veredictos en catarsis— y permitiendo que la relación entre Seok-hoon y Hyo-min avance hacia un desenlace más profundo y resuelto.
En definitiva, la decisión parece depender de números y oportunidades creativas: el director puso la meta, el público respondió y ahora queda esperar el veredicto oficial de las cadenas. Si hay algo claro es que la serie llegó a encender una demanda real por más episodios.
