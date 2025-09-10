Los fanáticos se quedaron con ganas de más. Tras el final de la primera temporada de “El sinuoso camino del derecho”—con romances sin resolver, veredictos emotivos y un último capítulo que dejó más preguntas que respuestas—, la expectación por una continuación no hace sino crecer: foros, redes y grupos de fans no paran de pedir que la historia siga. Ahora, el director Kim Jae-hong se pronunció sobre la posibilidad de una temporada 2 y llamó la atención de todos.

¿QUÉ DIJO EL DIRECTOR DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO” SOBRE UNA TEMPORADA 2?

Desde la producción no ha llegado aún una confirmación oficial: ni JTBC ni Netflix han anunciado la renovación. Aun así, Jae-hong ha hablado con franqueza sobre sus ganas de continuar la serie. En una rueda de prensa dijo algo tan directo como contundente: “Si la audiencia supera el 10%, quiero hacer la temporada 2”.

Esas palabras no fueron un simple deseo: el equipo puso una cifra sobre la mesa y la audiencia respondió. “El sinuoso camino del derecho” experimentó un crecimiento sostenido en sus índices: alcanzó cifras de doble dígito en Seúl y rondó el 8% a nivel nacional en su semana final, datos que convierten la propuesta de Kim en algo más que una declaración retórica.

Lee Jin-Wook es el protagonista de "El sinuoso camino del derecho" (Foto: AFP)

LO QUE DICE EL ELENCO SOBRE EL FUTURO DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

El optimismo también viene del elenco. Lee Jin-wook, protagonista y voz influyente del reparto, ha reconocido el clamor de los seguidores y ha insinuado que, si se concreta una segunda temporada, el público podrá esperar “una línea amorosa algo más profunda”.

Además del margen en directo, la serie arrasó en plataformas: se mantuvo en los primeros puestos de Netflix Corea y llegó a posicionarse en el top global dentro de la categoría de TV no inglesa. Esa tracción en streaming refuerza el argumento a favor de una renovación y explica por qué la conversación sobre la temporada 2 no se ha apagado.

¿QUÉ PODRÍA OFRECER UNA SEGUNDA TEMPORADA?

Kim y el equipo visualizan algo más ambicioso que nuevos casos: imaginaron una expansión donde la tensión judicial se entrelace aún más con las historias personales —transformando silencios en confesiones, veredictos en catarsis— y permitiendo que la relación entre Seok-hoon y Hyo-min avance hacia un desenlace más profundo y resuelto.

En definitiva, la decisión parece depender de números y oportunidades creativas: el director puso la meta, el público respondió y ahora queda esperar el veredicto oficial de las cadenas. Si hay algo claro es que la serie llegó a encender una demanda real por más episodios.

