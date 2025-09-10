El fenómeno de “El sinuoso camino del derecho” (“Beyond the Bar”) no solo arrasa en la pantalla con sus impresionantes cifras de audiencia; también ha conquistado a miles de fans por la cuidadosa selección de temas en su banda sonora. Cada momento clave del drama legal cuenta con una canción precisa, que eleva la emoción de las escenas y acompaña el desarrollo de los protagonistas, logrando una conexión especial con el público internacional.
La producción destacó desde sus primeros episodios por combinar con destreza los intrincados casos judiciales con temas musicales de artistas reconocidos del K-pop y la escena indie coreana. El OST ha sido parte integral del éxito, al captar la sensibilidad, los dilemas éticos y la tensión romántica de la trama, convirtiéndose en tendencia en redes y entre las playlists más escuchadas de series coreanas en 2025.
LISTA DE CANCIONES DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”
- Quiet – KIMMUSEUM
- Lean into Me – d.ear
- Home – Pagaehun
- Same as You – hiko
- Gloomy-Go-Round – Sam Ock
Otras canciones y temas instrumentales destacados de la serie:
- Start Running
- Induction
- I Do What I Do Best
- The Colors
- Hash
- Between Us
- Justice
- Hyomin’s Identity
- A Grateful Heart
- Love Deeply
- Back To The Wall
- Time Heals All Wounds
- Love is Rainbow-Colored
- Fight Back
- Fight For Justice
- Negotiation
- Bluffing
- Is This Real
- Super Serious
- Newcomer
- Office Diary
- A Better World
- Training Test
- Dreaming You
- Timing Battle
- Explain An Incident
- More Than Me
- The Love You Left Behind
- The Shape Of Love
- Throw Away
- Kwon Na Yeon
- All Kinds Of Love
- Just Fine
- Love Is.
Puedes acceder a través de Spotify y por Apple music:
¿CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?
Si aún no has visto los 12 episodios de la serie coreana “El sinuoso camino del derecho”, puedes verlo en la plataforma de Netflix.
