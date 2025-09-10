El fenómeno de “El sinuoso camino del derecho” (“Beyond the Bar”) no solo arrasa en la pantalla con sus impresionantes cifras de audiencia; también ha conquistado a miles de fans por la cuidadosa selección de temas en su banda sonora. Cada momento clave del drama legal cuenta con una canción precisa, que eleva la emoción de las escenas y acompaña el desarrollo de los protagonistas, logrando una conexión especial con el público internacional.

La producción destacó desde sus primeros episodios por combinar con destreza los intrincados casos judiciales con temas musicales de artistas reconocidos del K-pop y la escena indie coreana. El OST ha sido parte integral del éxito, al captar la sensibilidad, los dilemas éticos y la tensión romántica de la trama, convirtiéndose en tendencia en redes y entre las playlists más escuchadas de series coreanas en 2025.

El póster de "El sinuoso camino del derecho", serie surcoreana dirigida por Kim Jae-hong (Foto: JTBC / Netflix)

LISTA DE CANCIONES DE “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

Quiet – KIMMUSEUM

– KIMMUSEUM Lean into Me – d.ear

– d.ear Home – Pagaehun

– Pagaehun Same as You – hiko

– hiko Gloomy-Go-Round – Sam Ock

Otras canciones y temas instrumentales destacados de la serie:

Start Running

Induction

I Do What I Do Best

The Colors

Hash

Between Us

Justice

Hyomin’s Identity

A Grateful Heart

Love Deeply

Back To The Wall

Time Heals All Wounds

Love is Rainbow-Colored

Fight Back

Fight For Justice

Negotiation

Bluffing

Is This Real

Super Serious

Newcomer

Office Diary

A Better World

Training Test

Dreaming You

Timing Battle

Explain An Incident

More Than Me

The Love You Left Behind

The Shape Of Love

Throw Away

Kwon Na Yeon

All Kinds Of Love

Just Fine

Love Is.

Puedes acceder a través de Spotify y por Apple music:

¿CÓMO VER “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”?

Si aún no has visto los 12 episodios de la serie coreana “El sinuoso camino del derecho”, puedes verlo en la plataforma de Netflix.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí