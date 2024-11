Hae Jo (Woo Do-hwan), el protagonista de “El Sr. Plancton” (“Mr. Plankton” en inglés y “Mr. Peullangkeuton” en su idioma original), siempre está en busca de diversión, pero un diagnóstico terminal parece cambiar el rumbo de su vida. Decidido a encontrar a su padre biológico, emprende un viaje junto a Cho Jae-mi (Lee Yoo-mi), su exnovia que está a punto de casarse. ¿Quiénes conforman el elenco de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La comedia romántica dirigida por Hong Jong-chan (“Juvenile Justice”) y escrita por Jo Yong (“It’s Okay to Not Be Okay”) fue producida por las compañías Base Story y HighZium Studio, tiene 10 episodios y se estrena el 8 de noviembre de 2024 en la plataforma de streaming de la N roja.

“El Sr. Plancton” tiene como protagonistas a Woo Do-hwan, Lee You-mi y Oh Jung-se, mientras que Ahn Suk-hwan, Kim Min-seok, Lee El, Lee Hae-yeong, Oh Dae-hwan, Ahn Seok-hwan, Jo Han-chul, Kim Soo-jin, Alex Landi y Lee Da-hee completan reparto. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SR. PLANCTON”

1. Woo Do-hwan como Hae Jo

Woo Do-hwan, actor y modelo coreano que apareció en series como “Shut Up Flower Boy Band”, “Save Me”, “Mad Dog”, “The Great Seducer”, “My Country”, “The King: Eternal Monarch” y “Sabuesos”, interpreta a Hae Jo, un hombre que tras enterarse de que tiene cáncer, decide buscar a su padre biológico. Para su último viaje, requiere la compañía de su exnovia Jae-mi.

Woo Do-hwan da vida a Hae Jo, un hombre que busca a su padre biológico, en la serie surcoreana "El Sr. Plancton" (Foto: Netflix)

2. Lee Yoo-mi como Cho Jae-mi

Lee Yoo-mi, actriz coreana que participó en “Children of the 20th Century”, “Voice 2″, “Doctor John”, “365: Repeat the Year”, “Mental Coach Jegal”, “El juego del calamar”, “American Horror Story: NYC” y “Nam-soon, una chica superfuerte”, asume el rol de Cho Jae-mi, una mujer que tras crecer en un orfanato, anhela una familia. Espera construirla junto a Uh Heung, pero descubre que no podrá ser madre.

Lee Yoo-mi interpreta a Cho Jae-mi, la mujer más desafortunada del mundo, en la serie surcoreana "El Sr. Plancton" (Foto: Netflix)

3. Oh Jung-se como Uh Heung

Oh Jung-se, que fue parte de producciones como “Dandelion Family”, “Perdiéndote”, “Marry Him If You Dare”, “Miss Corea”, “Misaeng: Vida incompleta”, “Touch Your Heart”, “It’s Okay to Not Be Okay”, “The Good Detective”, “Revenant” y “La reina de las lágrimas”, da vida a Uh Heung, el prometido de Cho Jae-mi y el único heredero de un clan con una larga historia.

Oh Jung-se asume el rol de Uh Heung, el prometido de Cho Jae-mi, en la serie surcoreana "El Sr. Plancton" (Foto: Netflix)

4. Kim Hae-sook como Beom Ho-ja

Kim Hae-sook, que apareció en “Wang’s Family”, “Marriage, Not Dating”, “Make a Woman Cry”, “My Father is Strange”, “Get Revenge”, “Start-Up”, “Hospital Playlist”, “El monstruo de la vieja Seúl”, “Nam-soon, una chica superfuerte” y “Mi adorable demonio”, interpreta a Beom Ho-ja en “El Sr. Plancton”. Se trata de la madre de Uh Heung.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El Sr. Plancton”:

Ahn Suk-hwan como el padre biológico de Hae-jo

Kim Min-seok como Yoo Ki-ho

Lee El como Bong-sook

Lee Hae-yeong

Oh Dae-hwan como el loco cazador Chil-seong

Ahn Seok-hwan

Jo Han-chul

Kim Soo-jin

Alex Landi como John Na

Lee Da-hee

¿DE QUÉ TRATA “EL SR. PLANCTON”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El Sr. Plancton”, “un hombre perseguido por la desgracia se dispone a hacer el último viaje de su vida en compañía de su ex, la mujer más desafortunada del mundo”.

¿CÓMO VER “EL SR. PLANCTON”?

“El Sr. Plancton” se estrenará el viernes 8 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica de Corea del Sur solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.