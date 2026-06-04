Basada en hechos reales, “El testigo” (“The Witness” en su idioma original) empieza con el trágico asesinato de Rachel Nickell en frente de su pequeño de dos años en el Reino Unido en 1992. El caso que se convirtió en uno de los más controversiales de la historia de la policía británica es el eje central de esta miniserie de Netflix de tres episodios, en los que se abordan temas como las secuelas emocionales y el impacto institucional de una tragedia real. ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Mientras su padre busca proteger a su hijo de la tormenta mediática, la policía encuentra un sospechoso, pero comete varios errores en la investigación. La serie creada y escrita por Rob Williams también aborda la presión y el escrutinio de la prensa británica de la época.

“El testigo”, dirigida por Alex Winckler, cuenta con las actuaciones de Jordan Bolger, Max Fincham, Jahsaiah Williams, Kerry Godliman, Neil Maskell, Kevin Eldon, Mark Stanley, Jon Pointing, James Dryden, James Bradshaw, Claire Rushbrook, Paul Chahidi, Jack Shalloo, Oliver Devoti y Tom Ashley.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL TESTIGO”

1. Jordan Bolger como André Hanscombe

Jordan Bolger, que ha participado en producciones como “Peaky Blinders”, “The 100”, “The Book of Boba Fett”, “This Town” y “The Woman King”, asume el papel de André Hanscombe, la pareja de Rachel y el padre de Alex. Debido al asedio de la prensa y el miedo a perderlo, debe tomar medidas extremas para proteger a su hijo y ayudarlo a lidiar con el trauma.

Jahsaiah Williams interpreta a Alex Hanscombe y Jordan Bolger interpreta a André Hanscombe en el drama de suspenso psicológico y crimen real "El testigo" (Foto: Netflix)

2. Jahsaiah Williams como Alex (niño)

Jahsaiah Williams como Alex, que anteriormente apareció en “EastEnders” interpretando a Jordan Fox, da vida a Alex cuando es un niño. Al ser el único testigo del espantoso crimen, se convierte en el centro de atención. Su padre lo lleva al extranjero para protegerlo de la atención pública y de las represalias del asesino.

El pequeño Jahsaiah Williams se encarga de interpretar al pequeño Alex Hanscombe en el drama de suspenso psicológico y crimen real "El testigo" (Foto: Netflix)

3. Max Fincham como Alex Hanscombe

Max Fincham, protagonista en la serie de la BBC “Dark Money” que también fue parte de películas como “Invasion”, “Blue Story” y “The Tower”, se encarga de interpretar a Alex adulto, quien tiene que lidiar con el evento traumático que vivió en su infancia.

En "The Witness", la miniserie británica basada en hechos reales, Alex Hanscombe (Max Fincham) se niega a revivir el evento traumático de su infancia (Foto: Netflix)

4. Eleanor Williams como Rachel Nickell

Eleanor Williams, que participó en series como “Endeavour” y “Halo: Nightfall”, así como en “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”, asume el rol de Rachel Nickell, la mujer que fue apuñalada en Wimbledon Common mientras paseaba con su hijo pequeño.

Jahsaiah Williams asume el papel de Alex Hanscombe, Eleanor Williams asume el papel de Rachell Nickell en el drama de suspenso psicológico y crimen real "El testigo" (Foto: Netflix)

5. Kerry Godliman como June

Kerry Godliman, que fue parte de “Life’s Too Short”, “White Van Man”, “Murder in Successville”, “Carters Get Rich”, “The Undeclared War” y “Trigger Point”, interpreta a June, la madre de André y abuela de Alex.

Jordan Bolger da vida a André Hanscombe y Kerry Godliman da vida a June en "The Witness", la miniserie británica basada en hechos reales (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El testigo”:

Neil Maskell como DI Keith Pedde

Kevin Eldon como el inspector Mick Wickerson

Mark Stanley como el detective Ivan Agnew

Jon Pointing como DC Nick Sparshatt

James Dryden como el detective Paul Miller

James Bradshaw como el inspector jefe Tony Nash

Claire Rushbrook como el Dr Jean Harris-Hendriks

Paul Chahidi como el profesor Paul Britton

Jack Shalloo como Pearse

Oliver Devoti como el detective Jackaman

Tom Ashley como Philip Tandy

¿DE QUÉ TRATA “EL TESTIGO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El testigo’ retrata cómo Alex y André Hanscombe afrontan el devastador impacto de un acto brutal de violencia. Cuando asesinaron a Rachel Nickell en Wimbledon Common en 1992, André, de la noche a la mañana, quedó solo para criar al hijo de ambos. Poniendo su profundo dolor a un costado, hizo que Alex, el único testigo ocular del ataque, ocupara el centro de su mundo.

En medio del inescrupuloso furor mediático y la urgencia de una investigación policial cada vez más desesperada, su única preocupación pasó a ser el bienestar del niño traumatizado. Esta es la historia de cómo un padre y un hijo transitaron las consecuencias de una tragedia inimaginable y cómo, después de tanta oscuridad, sus vidas se volvieron a iluminar.”

¿CÓMO VER “EL TESTIGO”?

“El testigo” se estrenó el jueves 4 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama policial solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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