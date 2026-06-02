“El testigo” (“The Witness” en su idioma original) narra la historia real del trágico asesinato de Rachel Nickell ocurrido en el Reino Unido en 1992. La miniserie británica de Netflix sigue los esfuerzos de su esposo para proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación policial repleta de errores. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes sobre la producción creada y escrita por Rob Williams.

Los temas centrales de la miniserie dirigida por Alex Winckler giran en torno a las secuelas emocionales y el impacto institucional de una tragedia real. Luego de perder trágicamente a su esposa, André debe reconstruir su vida y asumir el reto de criar a su pequeño hijo en un entorno de dolor profundo.

“El testigo” también aborda la presión y el escrutinio de la prensa británica de la época, que complicaron el proceso de sanación de las víctimas directas.

Jahsaiah Williams interpreta a Alex Hanscombe y Jordan Bolger interpreta a André Hanscombe en el drama de suspenso psicológico y crimen real "El testigo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL TESTIGO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El testigo’ retrata cómo Alex y André Hanscombe afrontan el devastador impacto de un acto brutal de violencia. Cuando asesinaron a Rachel Nickell en Wimbledon Common en 1992, André, de la noche a la mañana, quedó solo para criar al hijo de ambos. Poniendo su profundo dolor a un costado, hizo que Alex, el único testigo ocular del ataque, ocupara el centro de su mundo.

En medio del inescrupuloso furor mediático y la urgencia de una investigación policial cada vez más desesperada, su única preocupación pasó a ser el bienestar del niño traumatizado. Esta es la historia de cómo un padre y un hijo transitaron las consecuencias de una tragedia inimaginable y cómo, después de tanta oscuridad, sus vidas se volvieron a iluminar.”

Por lo que he visto en el tráiler, los protagonistas deben buscar paz, sanación y justicia frente mientras lidian con el escrutinio de la prensa y las fallas policiales.

¿CÓMO VER “EL TESTIGO”?

“El testigo” se estrenará el jueves 4 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama policial solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE WITNESS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL TESTIGO”

Jordan Bolger como André

Max Fincham como Alex

Jahsaiah Williams como Alex joven

Kerry Godliman como June

Neil Maskell como DI Keith Pedde

Kevin Eldon como el inspector Mick Wickerson

Mark Stanley como el detective Ivan Agnew

Jon Pointing como DC Nick Sparshatt

James Dryden como el detective Paul Miller

James Bradshaw como el inspector jefe Tony Nash

Claire Rushbrook como el Dr Jean Harris-Hendriks

Paul Chahidi el profesor Paul Britton

Jack Shalloo como Pearse

Oliver Devoti como el detective Jackaman

Tom Ashley como Philip Tandy

Jahsaiah Williams como Alex Hanscombe, Eleanor Williams como Rachell Nickell, Jordan Bolger como André Hanscombe en el drama de suspenso psicológico y crimen real "El testigo" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE WITNESS”?

“El testigo”, que cuenta con Rob Williams, Sarah Brown y John Yorke como productores ejecutivos, tiene 3 episodios.

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