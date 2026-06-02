“El testigo” (“The Witness” en su idioma original) narra la historia real del trágico asesinato de Rachel Nickell ocurrido en el Reino Unido en 1992. La miniserie británica de Netflix sigue los esfuerzos de su esposo para proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación policial repleta de errores. Entonces, ¿cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes sobre la producción creada y escrita por Rob Williams.
Los temas centrales de la miniserie dirigida por Alex Winckler giran en torno a las secuelas emocionales y el impacto institucional de una tragedia real. Luego de perder trágicamente a su esposa, André debe reconstruir su vida y asumir el reto de criar a su pequeño hijo en un entorno de dolor profundo.
“El testigo” también aborda la presión y el escrutinio de la prensa británica de la época, que complicaron el proceso de sanación de las víctimas directas.
¿DE QUÉ TRATA “EL TESTIGO”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘El testigo’ retrata cómo Alex y André Hanscombe afrontan el devastador impacto de un acto brutal de violencia. Cuando asesinaron a Rachel Nickell en Wimbledon Common en 1992, André, de la noche a la mañana, quedó solo para criar al hijo de ambos. Poniendo su profundo dolor a un costado, hizo que Alex, el único testigo ocular del ataque, ocupara el centro de su mundo.
En medio del inescrupuloso furor mediático y la urgencia de una investigación policial cada vez más desesperada, su única preocupación pasó a ser el bienestar del niño traumatizado. Esta es la historia de cómo un padre y un hijo transitaron las consecuencias de una tragedia inimaginable y cómo, después de tanta oscuridad, sus vidas se volvieron a iluminar.”
Por lo que he visto en el tráiler, los protagonistas deben buscar paz, sanación y justicia frente mientras lidian con el escrutinio de la prensa y las fallas policiales.
¿CÓMO VER “EL TESTIGO”?
“El testigo” se estrenará el jueves 4 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama policial solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
TRÁILER DE “THE WITNESS”
ACTORES Y PERSONAJES DE “EL TESTIGO”
- Jordan Bolger como André
- Max Fincham como Alex
- Jahsaiah Williams como Alex joven
- Kerry Godliman como June
- Neil Maskell como DI Keith Pedde
- Kevin Eldon como el inspector Mick Wickerson
- Mark Stanley como el detective Ivan Agnew
- Jon Pointing como DC Nick Sparshatt
- James Dryden como el detective Paul Miller
- James Bradshaw como el inspector jefe Tony Nash
- Claire Rushbrook como el Dr Jean Harris-Hendriks
- Paul Chahidi el profesor Paul Britton
- Jack Shalloo como Pearse
- Oliver Devoti como el detective Jackaman
- Tom Ashley como Philip Tandy
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE WITNESS”?
“El testigo”, que cuenta con Rob Williams, Sarah Brown y John Yorke como productores ejecutivos, tiene 3 episodios.
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