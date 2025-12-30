El jueves 1 de enero del 2026 marca el regreso de una de las duplas más queridas de la televisión argentina. Y es que, tras "Cien días para enamorarse" (2018), Carla Peterson y Nancy Dupláa vuelven a compartir pantalla en “El tiempo de las moscas”, la serie de Netflix basada en dos best-sellers de la reconocida autora Claudia Piñeiro: “Tuya” (2005) y “El tiempo de las moscas” (2022). Así, si planeas maratonear los 6 episodios de la producción, aquí te presento su guía de actores y personajes. ¡Descubre quién es quién en el elenco!

Vale precisar que la serie argentina está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, y narra la historia de dos exconvictas.

Resulta que ambas quieren llevar una vida honesta como fumigadoras. Sin embargo, terminan enredadas en un nuevo crimen.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El tiempo de las moscas”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL TIEMPO DE LAS MOSCAS”?

1. Carla Peterson como Inés

Empiezo la lista con una de las protagonistas de la ficción: Inés. Ella es una mujer de origen burgués que tuvo que cumplir una larga condena en prisión y que ahora intenta adaptarse a su nueva libertad.

La actriz que la interpreta es Carla Peterson, también integrante de los elencos de "El eternauta“, ”Medianeras“ y ”Dos más dos“.

Carla Peterson como Inés en una escena de la serie argentina “El tiempo de las moscas” (Foto: Netflix)

2. Nancy Dupláa como Mariana “La Manca”

Mariana “La Manca” es la amiga que hospeda a Inés al salir de prisión. Y, a su vez, debe lidiar con sus problemas de salud y varias dificultades económicas.

La artista que se pone en la piel del personaje es Nancy Dupláa, reconocida por su trabajo previo en "Hermanos & Detectives“, ”Nueces para el amor" y "Apasionados“.

Nancy Dupláa como Mariana “La Manca” en una escena de la serie argentina “El tiempo de las moscas” (Foto: Netflix)

3. Valeria Lois como Susana Bonar

Susana Bonar, por su parte, es una mujer adinerada que intenta arrastrar a las protagonistas de vuelta al crimen.

Este rol está a cargo de Valeria Lois, a quien también hemos visto en producciones como "La larga noche de Francisco Sanctis“, ”Las siamesas" y "El perro que no calla“.

Valeria Lois como Susana Bonar en una escena de la serie argentina “El tiempo de las moscas” (Foto: Netflix)

4. Osqui Guzmán como Rody

Al ser primo de “La Manca”, Rody es un personaje del entorno cercano de nuestras protagonistas.

Él está interpretado por Osqui Guzmán, cuya trayectoria profesional incluye los títulos: "Barrefondo“, ”QTH" y "El Torcan“.

Osqui Guzmán como Rody y Nancy Dupláa como Mariana “La Manca” en una escena de la serie argentina “El tiempo de las moscas” (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “El tiempo de las moscas”:

5. Jimena Anganuzzi como Trini , la empleada doméstica de Susana Bonar

, la empleada doméstica de Susana Bonar 6. Diego Velázquez como Ricky , un exabogado con inclinaciones espirituales

, un exabogado con inclinaciones espirituales 7. Julia Dorto como Lali , la hija de Inés

, la hija de Inés 8. Diego Cremonesi como Ernesto , el exmarido de Inés

, el exmarido de Inés 9. Julieta Laso , quien aparece cantando dentro de la cárcel

, quien aparece cantando dentro de la cárcel 10. Claudia Piñeiro en un cameo especial como una jueza

en un cameo especial como una jueza 11. Carlos Belloso

12. Ana Castro

13. Lola Berthet

14. Ezequiel Radusky

15. Mariano Sayavedra

16. Susana Varela

17. María Marull

18. Mercedes Moltedo

19. Ginette Reynal

20. Diego Gentile

21. Rudy Chernicoff

22. María Rosa Fugazot

23. Juan Luppi

24. Claudia Cantero

