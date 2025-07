A pesar de que Yoshiki sospecha que su mejor amigo Hikaru no es el mismo después de desaparecer por una semana, decide seguir a su lado en “El verano en que Hikaru murió” (“The Summer Hikaru Died” en inglés y “Hikaru ga Shinda Natsu” en su idioma original), anime de Netflix basado en la serie de manga escrita e ilustrada por Mokumokuren. Cuando Yoshiki lo confronta, descubre que la verdad es más oscura de lo que imaginaba. ¿Quiénes son los personajes de esta serie? A continuación, te comparto una lista con los más importantes.

En conversación con Tudum, el director Ryohei Takeshita, conocido por “Jellyfish Can’t Swim in the Night”, reflexionó sobre el proceso de adaptación. “Leer la obra original fue emocionante y me pregunté cómo plasmar sus fotogramas en animación. Nuestro equipo se dedicó a capturar las delicadas emociones de Yoshiki y Hikaru, así como la hermosa e innovadora estructura del manga. Esperamos compartirlo con ustedes”.

“El verano en que Hikaru murió” cuenta con un elenco de voces conformado por Chiaki Kobayashi, Shuichiro Umeda, Yumiri Hanamori, Wakana Kowaka, Chikahiro Kobayashi, Yoshiki Nakajima y Shion Wakayama. Entonces, ¿quién es quién en el nuevo anime de Netflix?

LISTA DE PERSONAJES DE “EL VERANO EN QUE HIKARU MURIÓ”

1. Yoshiki (voz de Chiaki Kobayashi)

Yoshiki es un estudiante de bachillerato que vive en un pequeño pueblo en la zona rural de Japón. Luego de que su amigo Hikaru reaparece tras estar perdido en las montañas durante una semana, Yoshiki sospecha que el Hikaru que conoce ahora no es el mismo de antes.

Chiaki Kobayashi expresó su entusiasmo por interpretar a Yoshiki en una conversación con Tudum: “Estoy encantado de darle voz a Yoshiki. Desde la audición, sentí un torbellino de emociones: miedo, consuelo e incertidumbre. Mi objetivo era capturar todos los sentimientos y la melancolía de Yoshiki”.

Hikaru le pide a Yoshiki que no le diga a nadie que ha cambiado en las montañas en "El verano en que Hikaru murió" (Foto: Cygames / Kadokawa Animation)

2. Hikaru (voz de Shuichiro Umeda)

Tras desaparecer en las montañas, Hikaru es reemplazado por una entidad con su apariencia, voz y recuerdos, incluso mantiene su personalidad, pero definitivamente no se trata del verdadero Hikaru.

“Interpretar a Hikaru fue como asomarse a la oscuridad. A pesar de las incertidumbres, mi deseo de seguir conectado con Yoshiki era claro, y abordé el papel con ese fuerte sentimiento”, explicó Shuichiro Umeda.

Hikaru cambió tras perderse en las montanas en "El verano en que Hikaru murió" y tras su regreso suceden cosas extrañas en el pueblo (Foto: Netflix)

3. Asako Yamagishi (voz de Yumiri Hanamori)

Yumiri Hanamori le da voz a Asako Yamagishi en el anime “The Summer Hikaru Died”. Se trata de una compañera de clase de Yoshiki. Desde pequeña, tiene la capacidad de “oír” cosas que la gente común no puede.

Asako Yamagish es una compañera de clase de Yoshiki en el anime "El verano en que Hikaru murió" (Foto: Netflix)

4. Rie Kurebayashi (voz de Wakana Kowaka)

Wakana Kowaka se encarga de darle voz a Rie Kurebayashi, una ama de casa que se caracteriza por poder “ver” cosas que la gente común no ve. Además, se preocupa por Yoshiki.

Rie Kurebayashi es una vecina con habilidades especiales que se preocupa por Yoshikien en el anime "El verano en que Hikaru murió" (Foto: Netflix)

5. Tanaka (voz de Chikahiro Kobayashi).

Tanaka, a quien le da voz el actor Chikahiro Kobayashi, es un hombre que al parecer investiga algo para cierta empresa. Aunque es ciego debido a causas sobrenaturales, las gafas de sol que utiliza le permiten ver.

Tanaka es un misterioso hombre que investiga algo para cierta empresa en el anime "El verano en que Hikaru murió" (Foto: Netflix)

Otros personajes de “El verano en que Hikaru murió”:

Yuta Maki (voz de Yoshiki Nakajima)

Yuki Tadokoro (voz de Shion Wakayama)

¿DE QUÉ TRATA “EL VERANO EN QUE HIKARU MURIÓ”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El verano en que Hikaru murió”, “Yoshiki e Hikaru son dos amigos íntimos que viven en un pueblo del interior de Japón. Crecieron juntos y eran inseparables… hasta que, un día, Hikaru regresa de las montañas y no parece el mismo. ‘Algo’ se ha apoderado de su cuerpo, de sus recuerdos y de sus sentimientos. A partir de entonces, todo lo que conocen comienza a desmoronarse”.

¿CÓMO VER “EL VERANO EN QUE HIKARU MURIÓ”?

“The Summer Hikaru Died” se estrenará el sábado 5 de julio del 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo anime solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

