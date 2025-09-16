Desde que se estrenó “El verano en que me enamoré”, en junio de 2022, la serie atrapó a la audiencia por el triángulo amoroso que se formó entre Belly Conklin y los dos hermanos Fisher. Ahora tres años después, el drama juvenil llega a su final, dejando desconsolados a sus millones seguidores, pero tranquilo, te cuento a continuación cuál es el siguiente proyecto en el que puedes ver a la protagonista Lola Tung; así que presta mucha atención.

Antes te comento lo que la actriz dijo sobre su personaje en la serie de Prime Video. En entrevista con Cero Magazine, dijo que cuando le dieron el papel también era menor de edad y le emocionó representar a Belly cuando experimentaba diversas situaciones. “La gente dirá lo que quiera, pero todas son emociones muy reales. Sea lo que sea que estuviera experimentando, ya sea un triángulo amoroso o no, creo que esos son sentimientos muy reales a los dieciséis o diecisiete años; y a veces no se toman tan en serio, especialmente con las adolescentes. Así que me emocionó mucho ver eso y me identifiqué con ello”, señaló.

La actriz cautivó a todos con su papel de Belly en "El verano en que me enamoré", por lo que muchos están pendientes de sus siguientes proyectos (Foto: Lola Tung / Instagram)

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PROYECTO EN EL QUE VEREMOS A LOLA TUNG?

Tras el final de “El verano en que me enamoré”, el siguiente proyecto en el que veremos a Lola Tung será en “Forbidden Fruits”, una película de terror en la que será una de las protagonistas. Pero no estará sola, ya que estará acompañada de Lili Reinhart, Victoria Pedretti, Alexandra Shipp, Emma Chamberlain y Gabrielle Union.

Este filme es una adaptación de la obra de Lily Houghton titulada “Of the Women Came the Beginning of Sin, and Through Her We All Die”. Se sabe que el filme llegará en cualquier momento de 2026, pues las grabaciones ya se realizaron.

“Es muy diferente de ‘The Summer I Turned Pretty’, así que siempre es divertido cuando la gente te quiere para un papel determinado, incluso cuando lo que has hecho es tan diferente, porque simplemente ven algo. Fue tan genial que incluso quisieran que yo formara parte de ello. Me lo pasé genial filmando eso y fue mi primera experiencia haciendo una película completa, de principio a fin”, señaló al mismo medio.

La histrionisa cambia radicalmente de género y ahora actuará en una película de terror (Foto: Lola Tung / Instagram)

Ella está agradecida por las nuevas oportunidades laborales que le vienen llegando y sobre todo porque está conociendo todo tipo de profesionales en el mundo del entretenimiento, pues además de actores, también directores y guionistas.

Cabe recordar que Lola Tung debutó en 2024 en Broadway con el musical “Hadestown”. Su personaje fue Eurídice. En 2023, también estuvo en dos obras teatrales: “Libérame” y “Casi famoso”.

En sus redes sociales tiene millones de seguidores (Foto: Lola Tung / Instagram)

