CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Sin duda, el momento más intenso de “Last Name” (“El último detalle”), sexto episodio de la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original), fue la escena final entre Belly Conklin (Lola Tung) y Conrad Fisher (Christopher Briney), la primera escena del ese capítulo también ha llamado la atención de los fanáticos de la serie de Amazon Prime Video basada en la saga de novelas de Jenny Han, aunque por razones distintas, un curioso error.

La secuencia que abre el sexto capítulo de la entrega final del drama romántico, que cuenta con Hope Hartman, Mads Hansen, Nne Ebong, Jesse Peretz, Karen Rosenfelt, Gabrielle Stanton y Han, muestra a Belly y a su prometido Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) durmiendo en un colchón inflable en el departamento de Adam (Tom Everett Scott) en Boston. Pero ¿dónde está el error?

EL CURIOSO ERROR QUE QUIZÁ NO VISTE EN LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

Cuando la pareja despierta al escuchar el sonido del despertador y tienen un tierno momento antes de ser interrumpidos por Adam Fisher, se puede ver que el vestido de Belly tirado al lado derecho se mueve sutilmente fuera del encuadre.

En esta escena del sexto episodio de la temporada 3 de "El verano en que me enamoré", el vestido se mueve ligeramente fuera de la toma (Foto: Amazon Prime Video)

El clip no tardó en llegar a redes sociales, así que los fanáticos de “El verano en que me enamoré” no dudaron en realizar comentarios divertidos sobre el curioso error del episodio y plantear alguna “explicación” para el movimiento del vestido.

“Es el fantasma de Susannah intentando decirle a Belly que no debería casarse con Jere”, escribió un usuario de Tik Tok. “Solo puedo imaginarme a un camarógrafo con el pie atascado y tratando de alejarse con indiferencia antes de aparecer en pantalla”, compartió otro.

La escena más intensa de “El verano en que me enamoré” - Temporada 3 Episodio 6

Belly y Conrad tuvieron un acercamiento al final del sexto capítulo de la temporada 3 de “The Summer I Turned Pretty”. Mientras ella curaba la herida en la pierna de su futuro cuñado, sus rostros quedaron muy cerca. Conrad detuvo el momento a tiempo, pero Belly empezó a cuestionarse muchas cosas.

En ese punto, quedó claro que no es solo Conrad quien aún piensa en su romance. “Todo lo que pensé que estaba sucediendo aquí estaba sólo en mi cabeza”, reflexionó después de la secuencia de los duraznos. No obstante, esta vez fue Belly quién propició la cercanía entre ellos.

Belly Conklin (Lola Tung) y Conrad Fisher (Christopher Briney) en la escena final del capítulo 6 de "El verano en que me enamoré" - Temporada 3 (Foto: Amazon Prime Vdieo)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Los dos primeros episodios de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” se estrenaron el 16 de julio de 2025 en Amazon Prime Video a las 3 a. m. ET / 12 p. m. PT en Estados Unidos. Cada miércoles se emitirá un nuevo capítulo hasta el 17 de septiembre.

