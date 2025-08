Es imposible ver un episodio de “El verano en que me enamoré” y no analizar hasta el más mínimo detalle. Esta tercera temporada, estrenada en Amazon Prime Video, está jugando fuerte con nuestras emociones, y el episodio 4 no fue la excepción. Aunque parecía una simple escena de compras entre amigas, los fans más observadores notaron un detalle que podría cambiar el rumbo de toda la historia.

En ese capítulo, vemos a Belly (Lola Tung) probándose vestidos de novia junto a su mejor amiga Taylor (Rain Spencer) y Lucinda (Kristen Connolly), la mamá de esta. ¿La razón? Está comprometida con Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno), aunque su madre, Laurel (Jackie Chung), no está nada convencida de la idea. Hasta ahí, todo parecía normal... hasta que, en segundo plano, aparece colgado un vestido que muchos fans reconocieron al instante: el mismo que la protagonista usó en el baile de graduación con Conrad (Christopher Briney) en la temporada 2.

¿Coincidencia? Tal vez no. Si algo nos ha enseñado esta serie basada en las novelas de Jenny Han, es que cada objeto, cada plano, cada color tiene un propósito emocional. Y este pequeño “easter egg” podría ser la pista definitiva que anticipe el verdadero final de la historia.

Belly (Lola Tung) en el episodio 4 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

¿UNA PISTA ESCONDIDA A PLENA VISTA?

Durante la escena en la tienda de vestidos, Belly se prueba un modelo sencillo, de satén blanco, sobrio y sin mucho adorno. Pero lo interesante es lo que está colgado justo detrás de ella: un vestido de gasa, con estampado floral en tonos lavanda. Es exactamente igual al que llevó cuando bailó con Conrad en aquella escena icónica de la temporada anterior. Para muchos fans en redes sociales, esto no es una casualidad, sino una señal visual de que el corazón de Belly todavía está con él.

Un usuario en X (antes Twitter) escribió: “Ella eligió un vestido simple/liso, pero el de atrás se parece mucho al de su fiesta de graduación, lo que nos recuerda que la Belly no solo quiere algo simple”. Y honestamente, no podría estar más de acuerdo. Es como si la serie nos estuviera recordando sutilmente que, aunque esté comprometida con Jeremiah, su vínculo emocional más profundo sigue siendo con Conrad.

Belly (Lola Tung) en el episodio 4 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

¿ENTONCES BELLY CON QUIÉN SE QUEDA?

La gran pregunta, ¿no?. Acá detente si no quieres spoilers. Si nos guiamos por los libros escritos por Jenny Han, Belly sí termina con Conrad Fisher y no con Jeremiah. Pero los guionistas de la serie han dejado claro que están dispuestos a tomar algunas libertades con la historia original. De hecho, la propia autora dijo en el podcast “Wild Card with Rachel Martin” que no le gustan los finales “demasiado ordenados”, lo que deja la puerta abierta a un cierre menos predecible.

Aun así, este tipo de guiños visuales, como el vestido en el fondo del probador, nos dicen que los sentimientos de Belly por Conrad no han desaparecido. Y si sumamos el simbolismo de ese vestido con el anillo de compromiso muy modesto que Jeremiah le dio, es fácil entender por qué algunos fans sienten que el futuro de la prota podría alejarse del camino que ella cree estar eligiendo.

¿CUÁNDO SABREMOS LA VERDAD?

Los primeros cuatro episodios de la temporada 3 de “The Summer I Turned Pretty” ya están disponibles en Prime Video, y nuevos episodios se estrenan cada miércoles hasta el 17 de septiembre de 2025. Es decir, todavía queda bastante por ver y muchas emociones que procesar.

Así que presta atención a los detalles: un vestido colgado, una mirada, un gesto mínimo... porque en una serie como esta, todo significa algo. Y ese “algo” podría estar anticipando el final que todos queremos (o tememos).

