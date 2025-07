La tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original) empezó el 16 de julio de 2025 y terminará el 17 de septiembre. En los nuevos episodios de la popular serie de Amazon Prime Video, Belly (Lola Tung) termina su penúltimo año de universidad y se prepara para un emocionante verano en Cousins con Jeremiah (Gavin Casalegno). Todo parece perfecto, hasta que el regreso de Conrad (Christopher Briney), su primer amor, vuelve a sacudir su vida. ¿Una vez más tiene que tomar una decisión? ¿A quién elegirá?

La temporada final del drama romántico tiene once episodios, en los que se adapta el tercer y último libro de la trilogía de novelas homónimas de Jenny Han, “Siempre nos quedará el verano” (“We’ll Always Have Summer”). Aunque los que leyeron los tres libros tienen una idea de lo que sucederá con los protagonistas, no hay nada definitivo.

A lo largo de las dos primeras temporadas de “El verano en que me enamoré” se han realizado cambios significativos en la trama principal. ¿Sucederá lo mismo con el final? ¿Qué rumbo tomará la vida de Belly y los hermanos Fisher?

Belly (Lola Tung) tiene que elegir entre Conrad Fisher (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno) en la última temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO TERMINA EL ÚLTIMO LIBRO DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

“We’ll Always Have Summer” se publicó en 2011 y empieza dos años después de los eventos “It’s Not Summer Without You” (“No hay verano sin ti”). Tras salir con Jeremiah por dos años, Belly está segura de que es su alma gemela, así que decide casarse con él. En tanto, Conrad no ha superado el error de haberla dejado escapar.

Cuando Belly descubre que Jeremiah se acostó con otra chica durante las vacaciones de primavera, termina su compromiso con él, quien se excusa en que estaban separados. En la serie “The Summer I Turned Pretty”, Belly perdió su virginidad con Conrad, pero en los libros, desea que su primera vez sea con Jeremiah.

A pesar de sentirse traicionada por Jeremiah, Belly decide perdonarlo. Durante la despedida de soltero de su hermano, Conrad se entera del engaño que sufrió Belly, así que se anima a buscarla y confesarle que aún la ama. Le pide que no se case, pero no obtiene la respuesta que esperaba.

El día de la boda, Jeremiah se pelea con Conrad y comprende que nunca será la primera opción de Belly. Cancela el matrimonio y se marcha, al igual que Belly, quien viaja a España a continuar con sus estudios. Durante ese tiempo intercambia cartas con Conrad, hasta que finalmente se reencuentran en su graduación. Al final de “Siempre nos quedará el verano”, Belly, de 23 años, se compromete con Conrad e invita a Jeremiah a su boda.

En la trilogía “El verano en que me enamoré”, Belly (Lola Tung) se compromete con Conrad. ¿Sucederá lo mismo en la serie? (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASARÁ CON BELLY AL FINAL DE LA SERIE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Jenny Han adelantó que se avecinan giros inesperados. “Definitivamente hay cambios”, declaró a Entertainment Weekly. “Hay sorpresas. Y hay cosas que no son exactamente como en los libros”.

“Siempre supe cómo quería que terminaran los libros. Pero con la serie, la abordé con la mente abierta. Quería abordarla con nuevos ojos y simplemente ver qué tipo de magia sucedía en la pantalla”, dijo a Elite Daily. “Soy alguien que siempre está cambiando las cosas. La gente dirá, ‘¿Por qué estás cambiando eso? ¡Eso estaba funcionando bien!’ Pero para mí, siempre podría ser mejor. Así es como abordo todo, así que naturalmente entré en esta historia con la sensación de querer mejorarla aún más y probar cosas nuevas”.

