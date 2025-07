Los primeros episodios de la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original) ya están disponibles en Amazon Prime Video, así que los que siguen el drama romántico de Belly (Lola Tung) con los hermanos Fisher, Jeremiah (Gavin Casalegno) y Conrad (Christopher Briney) ya están al tanto del compromiso de los primeros y la traición del novio. Pero Jeremiah ¿realmente le fue infiel a su prometida?

En la nueva entrega de la popular serie basada en la trilogía de novelas homónimas de Jenny Han, Belly termina su penúltimo año de universidad y se prepara para un nuevo verano en Cousins con Jeremiah, a quien considera su alma gemela. Su futuro parece claro, hasta que la reaparición de Conrad, su primer amor, lo sacude todo.

La temporada 3 de “El verano en que me enamoré”, que adapta “Siempre nos quedará el verano” (“We’ll Always Have Summer”), empieza con Belly emocionada por otro verano idílico con su novio, pero sus planes se vienen abajo cuando descubre una verdad desconcertante. Jeremiah la engañó con otra chica mientras estaban separados.

Jeremiah (Gavin Casalegno) y Belly (Lola Tung) empiezan la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" de la mejor manera, pero una traición lo arruina todo (Foto: Amazon Prime Video)

JEREMIAH ¿REALMENTE LE FUE INFIEL A BELLY EN “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Al igual que en el último libro de la trilogía, en la serie de Amazon Prime Video, Belly descubre que Jeremiah se acostó con otra chica durante las vacaciones de primavera. Decide terminar su compromiso, pero él se excusa en que estaban separados. Para Belly se trata de una traición muy dolorosa. Entonces, ¿quién tiene la razón?

¿Te parece conocido este dilema? Si alguna vez viste “Friends” probablemente te recuerde al debate que se generó luego debido al “break” de Ross y Rachel. ¿Si estaban separados se considera un engaño? ¿El tiempo que se tomaron le da licencia a la pareja para salir con otras personas?

En conversación con People, Jenny Han intenta aclarar las cosas. “Es discutible si eso se considera engaño o no. Porque técnicamente rompieron. Realmente es cómo diferentes personas [lo interpretan]”, señaló la autora y showrunner de “The Summer I Turned Pretty”.

“Creo que, como creadora del mundo y los personajes, debo sentir empatía por todos ellos”, agregó, señalando que es importante “ver su lado, ponerme en su lugar y sentirme protectora. Y así lo hago. Por todos los personajes”.

La infidelidad de Jeremiah es debatible, pero la realidad es que le mintió a Belly. Aunque su relación con la otra chica ocurrió mientras estaban separados, se lo ocultó a Belly cuando decidieron retomar su romance e incluso se comprometieron. Aunque ella decida perdonarlo, esa mentira tendrá consecuencias que se abordarán en los siguiente episodios.

En los libros de "El verano en que me enamoré", Belly (Lola Tung) perdona a Jeremiah (Gavin Casalegno) y retoman el compromiso (Foto: Amazon Prime Video)

