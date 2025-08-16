Uno de los aspectos que más disfrutamos de “El verano en que me enamoré” —además del drama romántico, por supuesto— es su selección musical. Cada canción parece elegida con una precisión emocional que a veces me deja en pausa, reflexionando. Y si hay un artista que se ha vuelto casi un personaje más dentro de la historia, esa es Taylor Swift.

En el episodio más reciente de la serie de Prime Video, protagonizada por Lola Tung y Christopher Briney, volvió a sonar una canción que los verdaderos fans ya habían escuchado antes en un momento clave: “False God”. No solo es una pieza elegante y cargada de simbolismo, sino que también parece escrita especialmente para Belly y Conrad. Lo que quizás muchos no notaron es que esta canción aparece por segunda vez… y no es coincidencia.

“FALSE GOD” Y LA TENSIÓN EMOCIONAL ENTRE BELLY Y CONRAD

La escena ocurre cuando Belly Conklin acude a auxiliar a Conrad Fisher después de que él sufre un accidente surfeando. En ese momento vulnerable, la conexión entre ambos es evidente, y cuando están a punto de besarse, “False God” comienza a sonar. La canción, lanzada por Taylor Swift en su álbum Lover de 2019, habla sobre relaciones complejas, donde el deseo y el conflicto se entrelazan con la fe ciega en el otro.

“Podríamos salirnos con la nuestra, la religión está en tus labios, incluso si es un dios falso...”, canta Swift mientras Belly vacila frente a sus sentimientos por Conrad, a pesar de estar comprometida con Jeremiah Fisher. Es un momento cargado de tensión que resume a la perfección el triángulo amoroso central de la serie.

Belly y Conrad en la escena final del capítulo 6 de "El verano en que me enamoré" - Temporada 3 (Foto: Amazon Studios)

ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUENA “FALSE GOD” EN LA SERIE

Para los que recuerdan con detalle, False God ya había aparecido antes. En la primera temporada de “The Summer I Turned Pretty”, la canción acompaña la primera vez que Belly y Conrad están a punto de besarse, hasta que Jeremiah los interrumpe con fuegos artificiales. Un patrón que se repite, y que marca “False God” como el himno no oficial de esta relación complicada pero intensa.

La elección de repetir esta canción no fue accidental. De hecho, Jenny Han, autora de la novela original y showrunner de la serie, mencionó en entrevistas que sabía desde el principio que quería que esa canción formara parte de momentos específicos. Incluso llegó a escribirle una nota a mano a Taylor Swift para explicarle lo mucho que significaría para la historia… y para los fans.

TAYLOR SWIFT, BELLYCONRAD Y UN MOMENTO INOLVIDABLE EN EL ERAS TOUR

Durante una entrevista reciente en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Lola Tung reveló que asistió al Eras Tour junto a Jenny Han, y que durante el concierto Taylor tocó “False God”. Lo emocionante es que, en ese momento, Swift miró hacia ellas, las saludó e hizo un corazón con las manos. Según ella, fue un instante tan especial que casi se desmaya. Esa conexión entre artista, elenco y guion no se da todos los días.

Más allá del simbolismo, este gesto demuestra cómo “The Summer I Turned Pretty” ha creado un puente emocional entre su audiencia y la música de Taylor Swift. Y “False God” es el ejemplo más claro de ese vínculo.

Lola Tung como Isabel "Belly" Conklin en la serie "El verano en que me enamoré". Ella es una joven que está en un triángulo amoroso con los hermanos Conrad y Jeremiah (Foto: Amazon Studios)

LA CANCIÓN PERFECTA PARA UN AMOR IMPERFECTO

“False God” no es una canción sobre finales felices. Es sobre esos amores que duelen, que confunden, pero que no puedes dejar atrás. Y eso describe perfectamente la relación entre Belly y Conrad. El hecho de que esta canción suene dos veces, en contextos similares, pero con matices distintos, refleja cómo han evolucionado —y cómo siguen atados emocionalmente, incluso cuando no deberían.

Cada vez que suena, pareciera que la historia quiere decirnos que este amor, por más complicado que sea, todavía no se ha terminado.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS FANS DE CONRAD Y BELLY?

Con la temporada avanzando hacia su final, y el triángulo entre Belly, Conrad y Jeremiah más complicado que nunca, el uso de “False God” parece un recordatorio de que ciertos sentimientos no desaparecen fácilmente. Y aunque las decisiones de Belly aún están por resolverse, la música ya ha contado una parte de su historia.

Para los fans de #TeamConrad, esta repetición puede sentirse como una pista. Para otros, quizá solo sea una canción hermosa que captura lo difícil que es amar a la persona correcta… en el momento equivocado.

