Si eres de los que se quedó con el corazón acelerado después del episodio 5 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”, no estás solo. La escena del melocotón entre Belly y Conrad ha encendido las redes sociales, generando suspiros, teorías y, cómo no, comparaciones con los libros. Pero lo que no viste en pantalla es igual —o incluso más— intenso que lo que se mostró: en la novela, esa escena se vive desde la perspectiva de Belly, y sus pensamientos revelan mucho más de lo que Conrad llegó a imaginar.

Desde su llegada a Prime Video, la serie ha sido tan querida como criticada por los cambios que introduce respecto a las novelas escritas por Jenny Han. Algunos giros han sido celebrados, como la nueva orientación de Jeremiah, que añadió capas interesantes al personaje. Pero otros —como el posible nuevo desenlace del triángulo amoroso— han dividido al fandom. ¿Belly terminará con quien terminó en los libros? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay escenas donde la fidelidad al material original es absoluta, y la del melocotón es una de ellas.

La serie "El verano en que me enamoré" tiene tres temporadas (Foto: Prime Video)

LA ESCENA DEL MELOCOTÓN DE BELLY Y CONRAD SEGÚN EL LIBRO

En la serie, todo parece una simple tensión sin resolver: Belly, Conrad, un puesto de frutas, un melocotón, y un roce cargado de electricidad. Después de que Belly come uno, Conrad le limpia la barbilla con su camisa. Un gesto mínimo, pero suficiente para que los fans se pregunten qué sentía cada uno en ese instante. En pantalla, no tenemos las respuestas, pero en el libro “Siempre tendremos verano”, todo se vuelve mucho más claro.

Porque sí, esa escena también ocurre en el libro, y es contada desde la mente de Belly. Ella no solo siente algo; se está tambaleando emocionalmente. “Fue quizás lo más íntimo que alguien me haya hecho en la vida”, piensa mientras intenta procesar lo que está ocurriendo. No es solo un melocotón, es la reaparición de un amor que claramente no ha muerto del todo.

Belly continúa describiendo cómo se sintió “mareada, inestable”, y cómo bastaron unos segundos de conexión visual para que todo su mundo se desestabilizara. Conrad, por su parte, regresa al auto convencido de que solo imaginó lo que estaba pasando. En voz en off dice: “Ella y Jere, esa es la realidad”. Pero el libro deja en claro que no estaba tan equivocado.

“Estaba temblando mientras metía melocotones en una bolsa de plástico. Con solo una mirada, un roce suyo, ya estaba temblando. Era una locura. Me iba a casar con su hermano”, confiesa Belly en el texto. ¿Puede haber más drama emocional que ese? La respuesta es no. Y es justo ahí donde los libros ofrecen algo que la serie no alcanza a capturar: la profundidad de los sentimientos que aún existen, incluso cuando todo parece estar decidido.

Lo más interesante es que Jenny Han —autora de las novelas y también parte del equipo creativo de la serie— ha dejado entrever que el final podría ser distinto al de los libros. Eso significa que, aunque el corazón de Belly aún se agite por Conrad, no tenemos garantía de cómo terminará esta historia. ¿Es una despedida disfrazada de reencuentro o un guiño al destino que los une? Solo el tiempo (y los episodios) lo dirán.

