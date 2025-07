Si tú también eres fan de los libros de Jenny Han, ya sabes que la historia de Belly, Conrad y Jeremiah está escrita para romper corazones (y también repararlos). Ahora que la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty”) llegó a Prime Video el 16 de julio, se siente como volver a ese universo, pero con sorpresas.

Porque, aunque la serie sigue la misma línea general que el libro final, “We’ll Always Have Summer”, hay muchas diferencias que no podemos ignorar. Algunas son pequeños ajustes, otras son giros narrativos totalmente nuevos. Así que si te estabas preguntando qué tanto se parece los dos primeros capítulos de esta entre al libro, aquí te dejo una lista ampliada de cambios que, como fan, no puedes pasar por alto. Ojo, esta nota contiene muchos spoilers.

DIFERENCIAS ENTRE EL LIBRO ORIGINAL Y LA SERIE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

1. Belly tiene otra edad y otra energía

En el libro, Belly tiene 19 años y se acaba de graduar de la preparatoria. Pero en la serie, ya está por empezar su último año de universidad. Este salto en el tiempo hace que todo, desde sus decisiones hasta sus relaciones, tenga un tono más maduro, pero también diferente. Incluso la manera en la que vive su confusión amorosa es menos ingenua que en el papel.

Lola Tung como Belly Conklin en una escena de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

2. Steven tiene mucho más protagonismo

Si hay alguien que no tenía tanto peso en los libros, es Steven Conklin. Pero en la serie se le ha dado un arco completo, desde relaciones amorosas (con Mia y Taylor) hasta un accidente automovilístico tras una pelea, que no existe en los libros. Ese drama le da al personaje una dimensión emocional que nunca vimos en las páginas de Jenny Han.

3. Taylor y Steven: una historia completamente nueva

En el libro, Taylor y Steven no tienen esta relación tan intensa ni conflictiva. Pero en la serie, la tensión entre ellos llega a un punto dramático cuando ella le dice que lo ama mientras él está inconsciente en el hospital. Todo este romance es una creación para la pantalla, y ha generado bastantes debates entre fans.

Taylor y Steven han tenido mucho protagonismo en los primeros capítulos de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

4. Belly ya no juega voleibol

Una gran diferencia es que, en la serie, Belly deja de practicar voleibol por una lesión y decide especializarse en psicología deportiva. Este cambio no existe en los libros, donde el deporte nunca tiene un rol destacado. Pero en la adaptación ayuda a mostrar su crecimiento personal y sus nuevas metas.

5. Jeremiah no tiene su pasantía en Boston

En el libro, Jeremiah está trabajando durante el verano y sus planes profesionales son más definidos. En la serie, Jeremiah no tiene su pasantía de verano en Boston, y de hecho, se entera de que no se va a graduar a tiempo, lo que lo hace sentir perdido. Ese cambio lo vuelve un personaje más vulnerable y le agrega tensión a su propuesta de matrimonio.

Gavin Casalegno interpreta a Jeremiah Fisher en “El verano en que me enamoré” (Foto: Amazon Studios)

6. Belly estudia en el extranjero

Este fue otro cambio grande para mí: Belly decide estudiar en París durante su último año, algo que en el libro jamás sucede. Este detalle cambia por completo sus prioridades y pone una distancia emocional que complica aún más el triángulo amoroso con los Fisher.

7. Propuesta de matrimonio mucho antes

En el libro, Jeremiah le propone matrimonio a Belly después de una infidelidad. Pero en la serie, le propone matrimonio afuera del hospital, mucho más temprano en la historia y sin que haya ocurrido ninguna infidelidad (hasta ahora). Esto cambia el contexto por completo y hace que Belly no sepa cómo responder, dándole al arco romántico un nuevo ritmo.

8. Conrad tiene otro trabajo y lo pierde

En el libro, Conrad está enfocado en la escuela de medicina y su futuro. Pero en la serie, lo vemos trabajando en una clínica de verano, de la que luego es despedido por etiquetar mal unas muestras. Este error le da una capa de inseguridad al personaje que no existe en la novela, donde suele parecer más centrado.

El actor estadounidense Christopher Briney asume el rol de Conrad Fisher a lo largo de las tres temporadas de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

9. La familia de Jeremiah y Conrad se expande

En la temporada 2 ya se nos habían presentado nuevos personajes como la tía Julia y su hija Skye, ausentes en la trilogía original. En la tercera temporada, ese universo se sigue expandiendo con personajes como Denise, la jefa de Steven, o Redbird, amigo de fraternidad de Jeremiah. Ninguno de ellos existe en los libros, pero agregan dinamismo a la serie.

10. Finals Freakout: una fiesta inventada

Uno de los eventos centrales del primer episodio es la Finals Freakout, una especie de fiesta universitaria con competencia incluida. Este evento no aparece en ningún libro, pero le da a la historia un toque juvenil, moderno y visualmente atractivo. También permite que se reencuentren varios personajes clave.

11. Laurel y John tienen un reencuentro (y más)

Otra trama original de la serie es la de Laurel, la mamá de Belly, quien se reencuentra con su ex John en una conferencia literaria… y terminan durmiendo juntos. Esta historia no forma parte del libro, donde ella tiene un rol mucho más secundario. Aquí se le da una segunda oportunidad al amor (y más profundidad como personaje).

12. Relaciones sexuales más presentes

Mientras que en los libros el sexo se trata con mucha más sutileza, en la serie las relaciones sexuales son explícitas o al menos sugeridas. Esto incluye tanto a Belly con Jeremiah, como a Taylor y Steven, y afecta la forma en la que entendemos sus decisiones emocionales. Es un reflejo claro del enfoque más adulto de la serie.

