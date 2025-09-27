Hay que reconocerlo: todos nos quedamos con el corazón en la mano después del final de “El verano en que me enamoré” y, evidentemente, necesitábamos más de Belly, más de Conrad, más de la confusa vida de Jeremiah tras no casarse y también mucho más de los personajes que se ganaron un espacio en nuestros corazones. Por suerte, la autora y showrunner Jenny Han confirmó oficialmente que la historia no termina aquí: viene una película. Y, aunque aún no hay demasiados detalles confirmados, las teorías de los fans no paran de circular.

Y lo mejor es que no son simples especulaciones sin base. Algunas tienen pistas escondidas en los episodios finales, otras surgen de entrevistas recientes, y unas cuantas vienen directo del corazón de los lectores que conocen bien la trilogía. Así que si estás tan ansioso por saber qué podría pasar en “The Summer I Turned Pretty: The Movie”, te comparto las teorías más fuertes hasta ahora.

TEORÍAS SOBRE LA TRAMA DE LA PELÍCULA DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

Un especial navideño con Belly y Conrad en París

Cuando vi las imágenes de Belly y Conrad celebrando Navidad en París durante los créditos finales de la tercera temporada, supe que ahí había algo más. La canción “Christmas (Baby Please Come Home)” y la escenografía perfecta no parecían solo una despedida emocional. Algunos rumores apuntan a que esa escena forma parte del comienzo de la película. ¿Será ahí donde Conrad le propone matrimonio a Belly?

Aunque esta teoría ha ganado fuerza, hay un detalle que la pone en duda: Jenny Han confirmó que el rodaje aún no ha comenzado, lo que descarta un estreno para este diciembre. Aun así, no me sorprendería si la capital francesa y la Navidad son elementos clave en el arranque del filme.

Una boda en Cousins como cierre del ciclo

Quienes leyeron el tercer libro de la trilogía saben que el epílogo incluye la boda de Belly y Conrad. Y si hay algo que Jenny Han dejó claro es que esta película abordará “un gran hito” en la vida de la protagonista. ¿Qué otro podría ser más importante que su casamiento?

Todo apunta a que la película tendrá un salto en el tiempo, quizás de uno o dos años, y que finalmente veremos ese momento tan esperado en la playa de Cousins, el lugar donde todo comenzó. Personalmente, creo que sería el cierre perfecto para una historia que fue tema de conversación en todo el mundo.

Belly y Conrad en el último capítulo de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

Jeremiah y el regreso de los conflictos familiares

Algo que me dejó con sentimientos encontrados fue el papel de Jeremiah al final de la serie. Y según declaraciones de Jenny Han, el conflicto no terminó ahí. En la película, veremos las consecuencias de que Belly esté comprometida (o casada) con el hermano de su ex. La tensión estará más viva que nunca.

Jeremiah sigue viviendo en Boston, Conrad en California y Belly, según teorías, estaría en París. ¿Qué los reunirá otra vez? Ahí es donde entra la siguiente teoría… Además, hay que recordar que en la serie, el menor de los Fisher estaría iniciando algo romántico con Denise.

Jeremiah en la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

¿Una emergencia médica que lo cambia todo?

Muchos fans notaron que el papá de Belly, John Conklin, mencionaba recurrentemente su necesidad de medicamentos en la última temporada, especialmente Pepcid AC. En su momento pareció un simple guiño, pero ahora, algunos creemos que podría haber sido una pista encubierta. Un problema de salud grave en la familia podría ser el detonante que reúna a todos los personajes en un mismo lugar.

Y si hablamos de grandes momentos en la vida adulta de Belly, enfrentar la fragilidad de un padre podría ser justo el tipo de experiencia que Jenny Han se refería como “el próximo gran paso” de la protagonista.

El regreso de los personajes más queridos

Aunque el elenco oficial de la película aún no ha sido confirmado, podemos dar por sentado que Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad) y Gavin Casalegno (Jeremiah) volverán. Pero lo que más emociona a muchos fans es la posibilidad de ver de nuevo a personajes como Steven (Sean Kaufman), Laurel (Jackie Chung), Taylor (Rain Spencer), e incluso a Susannah (Rachel Blanchard), aunque sea en forma de flashback o recuerdo.

¿Podemos hablar también de un posible regreso de Cam Cameron (David Iacono)? Su historia con Belly quedó atrás, pero su carisma se ganó un lugar en el corazón del fandom.

Taylor y Steven en el final de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré"(Foto: Amazon Studios)

Una historia más adulta, sin perder su esencia

Jenny Han dejó entrever que parte del objetivo de la película es mostrar a los personajes entrando a la adultez. Ya no se trata solo de romances adolescentes, sino de decisiones importantes, rupturas, reconciliaciones y nuevas etapas. En otras palabras: vamos a ver una Belly más madura, un Conrad con menos miedo a expresar lo que siente y un Jeremiah que, probablemente, aún esté tratando de sanar y buscando su camino de vida.

