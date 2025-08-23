Si has estado viendo la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty”) en Amazon Prime Video, seguramente también te has cruzado con el debate encendido sobre Jeremiah Fisher, uno de los personajes principales. Y no eres el único que se ha sentido dividido con sus decisiones. Lo que debería ser un verano de amor, nostalgia y crecimiento, se ha vuelto para muchos fans una temporada de juicios duros y, en algunos casos, bastante crueles en su contra.

En medio de todo ese revuelo, Gavin Casalegno, el actor que interpreta a Jeremiah, decidió romper el silencio. Y lo hizo con una sinceridad enorme porque más allá del drama adolescente, de los triángulos amorosos y de los fandoms enfrentados, lo que hay detrás es un ser humano que también siente el peso de los comentarios y de las opiniones intensas que circulan por redes.

Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher en una escena de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

LA HISTORIA ES FICTICIA

En una entrevista reciente con The New York Times, publicada el 22 de agosto, Gavin habló con franqueza sobre el odio que ha recibido su personaje durante esta última temporada. Según contó, la mayoría de los ataques no los ve directamente, pero sí le llegan por medio de memes que su hermana le envía. Lejos de tomárselo mal, el actor de 25 años dijo que muchas de esas imágenes le parecen “bastante cómicas”.

Pero también fue claro en marcar un límite: “Es importante comprender que esta es una historia ficticia y que no soy yo”, dijo. Esta frase, aunque sencilla, es muy honesta y necesaria, sobre todo en un momento en que tantas personas confunden al personaje con el actor.

JEREMIAH Y EL GIRO POLÉMICO EN LA TEMPORADA 3

Para quienes siguen la serie desde el inicio, el viaje emocional de Jeremiah ha sido tan complejo como real. En esta tercera temporada, su personaje está a punto de casarse con Belly (interpretada por Lola Tung), pese a haberle sido infiel semanas antes. Este giro en la trama, basado en la obra original de Jenny Han, ha desatado todo tipo de reacciones entre los fanáticos, especialmente aquellos que siempre fueron “Team Conrad”.

La intensidad de los comentarios ha sido tal que algunos fans han cruzado la línea, lanzando ataques personales que, aunque dirigidos al personaje, terminan afectando a Gavin como intérprete.

Lola Tung como Isabel "Belly" Conklin y Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher en una escena de la temporada 3 de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

LA DELGADA LÍNEA ENTRE FICCIÓN Y REALIDAD

Lo que más me llamó la atención de sus declaraciones es lo consciente que Gavin está del impacto emocional que puede tener esta ola de negatividad. “No creo que exista un solo ser humano en el mundo que pueda soportar una negatividad emocional tan grande”, confesó. Y tiene razón. Las redes sociales tienen el poder de amplificar todo, y muchas veces se olvida que los actores no son sus personajes.

Aunque Gavin y Jeremiah comparten ciertos rasgos —como ser personas sociales—, el actor dejó en claro que sus estilos de vida son muy distintos. “Nunca fui fiestero”, dijo, desmarcándose de esa faceta más inmadura de su personaje. También habló brevemente sobre su vida personal, mencionando su matrimonio con Cheyanne King el verano pasado, lo que refuerza su contraste con la etapa que vive su personaje dentro de la serie.

UN PROYECTO QUE SIGUE SIENDO ESPECIAL PARA ÉL

Pese a las críticas, Gavin mantiene un enorme respeto por la serie y por todo lo que ha significado en su carrera. “Ha sido un trabajo duro, pero ha valido la pena”, comentó. Definió su paso por “The Summer I Turned Pretty” como un “trabajo de ensueño” y destacó que se enamoró del proyecto desde que conoció el universo creado por Jenny Han.

Para él, la historia de Belly, Conrad y Jeremiah conecta con algo universal: “Nos transporta a la infancia, a los veranos y a los primeros amores”, reflexionó.

