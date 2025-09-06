Lola Tung, la actriz que conquistó a millones como Belly Conklin en “El verano en que me enamoré”, no solo ha prestado su rostro y talento a la historia, sino que también ha recogido algunos consejos sobre la vida y el amor a lo largo del camino. A sus 22 años, Tung reflexiona sobre cómo la serie —basada en las novelas de Jenny Han— marcó su crecimiento personal y profesional, justo ahora que Prime Video se prepara para despedirse con la tercera y última temporada.

Antes de convertirse en Belly, Lola ya era fanática de los libros. Los leyó mientras estudiaba en Carnegie Mellon y recuerda emocionarse hasta las lágrimas al imaginar ese universo. “Amo tanto este mundo. Si no estuviera en esta serie, lo vería”, confesó en entrevista con Nylon. Su conexión con el material original fue tan fuerte que interpretar a Belly se sintió como un destino natural.

Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad), Gavin Casalegno (Jeremiah) en "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

LA COMPLICADA DINÁMICA ROMÁNTICA EN LA SERIE HA PROVOCADO MUCHO DEBATE

El triángulo amoroso que ha dividido al fandom entre “Team Conrad” y “Team Jeremiah” también ha dado de qué hablar dentro del elenco. En la tercera temporada, Belly acepta casarse con Jeremiah, pero sus sentimientos por Conrad siguen siendo un obstáculo imposible de ignorar, incluso hasta el mismo día de la boda.

Esa tensión dramática, según Tung, ha generado debates intensos en redes sociales, aunque ella prefiere no involucrarse demasiado para no “enojarse por algunas cosas”.

Aun así, Lola defiende a Belly de las críticas, señalando que su personaje es muchas veces incomprendido. “Me gustan las historias con mujeres reales, con defectos. A veces frustran, pero es lo que las hace humanas e interesantes de ver”, explicó. Para ella, Belly representa esa contradicción entre la inmadurez adolescente y las presiones de crecer demasiado rápido.

TUNG CONTÓ QUE HA APRENDIDO SOBRE LO QUE LE PASÓ A SU PERSONAJE

Cuando se trata de su propia vida amorosa, la actriz asegura que no se parece demasiado a su personaje. Tung no usa aplicaciones de citas y bromea diciendo que siempre le dieron miedo, incluso en la universidad. Prefiere creer en la espontaneidad y en que “si es lo correcto, pasará”.

Se describe como “hiperindependiente”, una cualidad que valora pero que reconoce puede complicar las relaciones, sobre todo cuando “algunos hombres necesitan más tiempo para madurar”.

Cabe mencionar que la nueva temporada mostrará un giro inesperado: tras cancelar su boda con Jeremiah, Belly se muda a París en busca de sí misma. Allí conocerá nuevos amigos y, quizá, a alguien que despierte su interés romántico. “Tuve pilares en mi vida que me hacían sentir en tierra firme. Ahora ya no están, y solo estoy yo”, dice Belly en el tráiler, reflejando un viaje personal más profundo.

Pero como todo en esta historia, nada es tan sencillo. El adelanto termina con una carta de Conrad, con un “Querida Belly” que promete sacudir nuevamente los sentimientos de la protagonista y, por supuesto, los corazones de los fans. La posibilidad de un reencuentro entre Belly y su primer amor es la chispa que mantiene viva la emoción hacia el desenlace.

