Aunque Jenny Han, showrunner de “El verano en que me enamoré” y también autora de la trilogía homónima en la que se basa la serie, ya nos había adelantado que el final del drama juvenil iba a ser diferente e inesperado a lo que escribió en las páginas de sus novelas, es imposible no hacer mención a los principales cambios que sufrieron respecto al libro dos de nuestros queridos personajes en el penúltimo episodio: Conrad y Belly. Por esta razón, te menciono cuáles fueron estos.

Vale precisar que el final de esta producción se estrena el miércoles 17 de septiembre, fecha en la que sabremos si la protagonista encuentra su lugar con uno de los hermanos Fisher, con Benito o consigo misma.

Belly de "El verano en que me enamoré" ha conocido nuevos amigos en París (Foto: Amazon Studios)

LOS PRINCIPALES CAMBIOS QUE SUFRIERON CONRAD Y BELLY RESPECTO AL LIBRO

A pesar de que teníamos conocimiento de las sorpresas para los últimos capítulos de la serie, el penúltimo episodio de “El verano en que me enamore” sí que nos presentó algunos sucesos que no están descritos o se modificaron para la televisión, en especial para Conrad y Belly. Estos son:

SE CAMBIA EL LUGAR A DONDE VIAJA BELLY. En el episodio 10 de la serie televisiva, vemos a Belly haciendo su nueva vida en París, donde estudia y encontró un grupo de amigos. Si bien, ella trata de mantenerse alejada de las personas que le recuerden su hogar y todo lo vivido, en el libro de 2011 la protagonista también se instala en otro país, pero no en Francia, sino España.

Belly, pese a todo lo que está consiguiendo en Paris, se sigue sintiendo sola y extraña a sus familiares y amigos (Foto: Amazon Studios)

LA CONVERSACIÓN ENTRE CONRAD Y JEREMIAH. En la serie, tras la pelea que tuvieron los hermanos en la boda, ellos hablan por primera vez sobre Belly cuando visitan la tumba de su madre fallecida, incluso Jeremiah le dice a Conrad que vaya por su amada; sin embargo, esto jamás ocurre en libro, en cuyas páginas se lee que Conrad espera tres años para contactar a la muchacha y viaja para verla.

Jeremiah y Conrad finalmente conversaron y se reconciliaron (Foto: Amazon Studios)

Ahora que Conrad viaja para ver a Belly, todos nos preguntamos ¿qué pasará cuando la encuentre a la joven dándose una nueva oportunidad con Benito? No olvidemos que la protagonista besó al muchacho en Año Nuevo, y aunque la relación era casual, al decidir quedarse otro año más en París, las cosas cambiaron.

En entrevista con People antes de su estreno, Han adelantó que no le gustaba un final demasiado claro, sino prefería unos esperanzador, lo que conlleva a realizar cambios en la trama de la serie.

“Hay un par de momentos de los libros que a la gente le encantan y que yo sabía que las personas querían ver (…) aunque puede que no siempre ocurran de la forma que uno espera. Quería asegurarme de que realmente iba a servir a esos fans que han estado siguiendo la historia durante mucho tiempo”, indicó.

El momento exacto en que Conrad está comprando un boleto de avión con destino a París con el objetivo de ver a Belly y, quién sabe, recuperarla (Foto: Amazon Studios)

