La historia de Belly Conklin (Lola Tung), Conrad Fisher (Christopher Briney) y Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) está llegando a su fin en la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original), exitosa serie de Amazon Prime Video que adapta la saga escrita por Jenny Han. Varias de las canciones que acompañan este drama adolescente pertenece a Taylor Swift. Pero ¿sabías que existe una razón detrás de esa decisión?

Las dos anteriores entregas incluyeron docenas de canciones de Taylor Swift en su banda sonora, y la tercera tiene en su lista temas como “How Did It End”, “loml”, “False God”, “Bigger Than The Whole Sky”, “You’re Losing Me”, “Us” y “Cardigan”. Pero sin duda una de las más representativas es “Red”

Esta canción que pertenece al álbum del mismo nombre relaciona el color rojo con el amor intenso e incondicional y el azul, con la calma y seguridad. Lo primero se asocia con lo que Belly siente por Conrad, y lo segundo con Jeremiah. Además, los tonos grises y neutros se usan para expresar la soledad cuando. Todo esto se ha plasmado en la temporada final de “El verano en que me enamoré”.

Jenny Han le escribió a Taylor Swift para conseguir sus canciones para la adaptación de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

¿POR QUÉ “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” HA USADO TANTAS CANCIONES DE TAYLOR SWIFT?

La decisión de incluir los temas de Taylor Swift en “The Summer I Turned Pretty” no fue al azar, Jenny Han se encargó de que sucediera. La autora de la popular saga de libros de romance adolescente admitió que escuchaba obsesivamente el álbum “Fearless” mientras escribía la serie de libros original.

Para conseguir a la intérprete de “Red”, Han se puso en contacto con ella a través de una carta escrita a mano. En la misiva le pedía permiso para usar su icónicas canciones en la adaptación televisiva de su obra.

“Honestamente, no creo que nadie pensara que lo conseguiríamos”, señaló Han. “Les expliqué lo mucho que significaría, no solo para mí, sino también para los fans. Ese era el regalo que realmente quería dar, porque pensé que se volverían locos por esto”.

La autora de los tres libros de “The Summer I Turned Pretty” agregó: “Sentí que ella apostaba por las mujeres. Y sentí que ella apostaba por mí. Y estoy inmensamente agradecida de que nos haya dejado usar su música. Y creo que ella también sabe que a sus fans les gustaría el programa”.

Las canciones de Taylor Swift acompaña varias momentos cruciales de Belly y Conrad en "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

¿CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

El esperado final de la tercera temporada se emitirá el 17 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video y pondrá fin a la travesía de Belly. Por lo tanto, para ver el esperado desenlace solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

