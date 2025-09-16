Una de las canciones que mejor representa la simbología del color de la temporada 3 de "El verano en que me enamoré" es "Red" de Taylor Swift (Foto: Amazon Prime Video)
Una de las canciones que mejor representa la simbología del color de la temporada 3 de "El verano en que me enamoré" es "Red" de Taylor Swift (Foto: Amazon Prime Video)
La historia de Belly Conklin (Lola Tung), Conrad Fisher (Christopher Briney) y Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno) (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original), que adapta la saga escrita por Jenny Han. Varias de las canciones que acompañan este drama adolescente pertenece a Taylor Swift. Pero ¿sabías que existe una razón detrás de esa decisión?

Las dos anteriores entregas incluyeron docenas de canciones de Taylor Swift en su banda sonora, y la tercera tiene en su lista temas como “How Did It End”, “loml”, “False God”, “Bigger Than The Whole Sky”, “You’re Losing Me”, “Us” y “Cardigan”. Pero sin duda una de las más representativas es “Red”

Esta canción que pertenece al álbum del mismo nombre relaciona el color rojo con el amor intenso e incondicional y el azul, con la calma y seguridad. Lo primero se asocia con lo que Belly siente por Conrad, y lo segundo con Jeremiah. Además, los tonos grises y neutros se usan para expresar la soledad cuando. Todo esto se ha plasmado en la temporada final de “”.

¿POR QUÉ “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” HA USADO TANTAS CANCIONES DE TAYLOR SWIFT?

La decisión de incluir los temas de Taylor Swift en “” no fue al azar, Jenny Han se encargó de que sucediera. La autora de la popular saga de libros de romance adolescente admitió que escuchaba obsesivamente el álbum “Fearless” mientras escribía la serie de libros original.

Para conseguir a la intérprete de “Red”, Han se puso en contacto con ella a través de una carta escrita a mano. En la misiva le pedía permiso para usar su icónicas canciones en la adaptación televisiva de su obra.

Honestamente, no creo que nadie pensara que lo conseguiríamos”, . “Les expliqué lo mucho que significaría, no solo para mí, sino también para los fans. Ese era el regalo que realmente quería dar, porque pensé que se volverían locos por esto”.

La autora de los tres libros de “” agregó: “Sentí que ella apostaba por las mujeres. Y sentí que ella apostaba por mí. Y estoy inmensamente agradecida de que nos haya dejado usar su música. Y creo que ella también sabe que a sus fans les gustaría el programa”.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

y pondrá fin a la travesía de Belly. Por lo tanto, para ver el esperado desenlace solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

