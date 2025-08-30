Los fanáticos todavía están procesando el torbellino emocional que dejó el episodio 7 de la última temporada de “El verano en que me enamoré”, pero el capítulo 8 llegó para recordar que la calma nunca dura demasiado en Cousins Beach. Lo que parecía ser un cierre lleno de romance con la boda de Belly y Jeremiah, terminó convertido en un mar de lágrimas, revelaciones y una carta que lo cambió absolutamente todo.

En “Last Kiss”, vemos a Belly preparándose para dar el sí, pese a la confesión de Conrad la noche anterior. Sin embargo, el gran día toma un giro inesperado cuando Jeremiah desaparece horas antes de la ceremonia. Y como si el destino quisiera jugar una última carta, es Conrad quien lo encuentra. Lo que sigue es un enfrentamiento inevitable entre los hermanos, uno más marcado por la sombra de Belly.

ESTO DICE LA CARTA DE SUSANNAH PARA CONRAD EN ESPAÑOL

El punto de quiebre llega con la aparición de una carta. Una carta escrita por Susannah, la madre de los chicos, destinada a leerse el día de la boda. Pero, en un error que la serie ya nos había insinuado desde la temporada 2, Laurel mezcló los sobres y lo que debía ser un mensaje para Jeremiah terminó siendo, en realidad, una confesión íntima para Conrad.

Ese trozo de papel, escrito en cursiva y mostrado apenas unos segundos en pantalla, encierra todo el corazón de la historia. Jenny Han, creadora de la saga, decidió compartir el texto completo en redes sociales, dándonos la oportunidad de leer la última voz de Susannah.

Esta es la carta de Susannah para Conrad (Foto: Amazon Prime Video)

La carta dice:

“Querido Conrad,

No puedo creer que mi pequeño bug se case hoy. Estoy feliz de pensar que mi hermoso niño encontró a la persona con la que quiere pasar el resto de su vida.

Sólo te vi enamorado una vez, y siempre voy a estar agradecida por eso. No sólo porque te vi amar, sino porque te vi ser amado. La manera en que ella te miraba—como si fueras el único chico en el mundo—fue el regalo más grande que una madre puede tener.

No tengas miedo de decirle todos los días cuánto significa para ti. Cocínale, escucha, no intentes ganar cada discusión. Las joyas siempre son bienvenidas. Pon atención si usa oro o plata. Y si no le gustan las joyas, siempre queda el chocolate.

Amándote siempre, Mamá”

LA REACCIÓN LO DICE TODO

Jeremiah, al escuchar y leer esas palabras, entiende lo que tal vez había negado demasiado tiempo: Belly nunca dejó de amar a Conrad. Esa verdad, dura e inevitable, lo lleva a tomar la decisión más difícil: cancelar la boda. El altar queda vacío, y con él, la ilusión de un futuro compartido.

El clímax del episodio nos arrastra directo al aeropuerto. Belly, rota pero libre de la confusión, se encuentra cara a cara con Conrad justo cuando está a punto de volar a París. Y como si Jenny Han supiera exactamente qué cuerdas tocar, el momento se acompaña con “Cardigan” de Taylor Swift, canción que eleva la escena a un nivel icónico dentro de la serie.

LAS DIFERENCIAS CON LOS LIBROS

Los lectores de la trilogía original saben que la carta siempre existió, pero jamás habían tenido acceso a su contenido completo. En los libros, sólo bastaba la insinuación de Susannah para que Jeremiah comprendiera lo inevitable. La serie, en cambio, decide regalarnos cada palabra, añadiendo además un cliffhanger que no figura en las páginas y que abre un abanico de posibilidades narrativas.

Con apenas tres episodios restantes y muy poco material fiel a la obra original, la serie se lanza oficialmente a un terreno desconocido. Ya no se trata de preguntarnos si Belly terminará con Conrad, sino de descubrir el camino que recorrerá para llegar a él.

