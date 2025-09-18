¿Terminaste la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” y te quedaste con ganas de más? Te aseguro que no eres el único o la única en el mundo con ese sentimiento a flor de piel. Y es que la historia del triángulo amoroso entre Belly, Conrad y Jeremiah se ha convertido en la favorita de millones de personas. Pero la mala noticia al respecto es que la serie llegó a su final. Sin embargo, también hay una buena porque su éxito fue tanto que, horas después del estreno de su último episodio, se anunció la creación de una película para ahondar más en los personajes y qué pasará con ellos en el futuro.

La serie, basada en la exitosa trilogía de Jenny Han, cerró su tercera temporada con Belly eligiendo al verdadero amor, aunque tenía dudas. En ese momento todos creíamos que ya no veríamos nada sobre Cousins Beach, pero ahora solo habrá que aguardar a que los tiempos se acomoden y nos den mayor información en el futuro sobre la posible fecha de estreno de ese largometraje. Y mientras esperamos esa entrega, muchos ya están buscando historias que nos hagan sentir lo mismo: mariposas en el estómago, dudas adolescentes, esos primeros amores que nunca se olvidan.

Así que, si tú también estás buscando ese tipo de historias que tienen romance, crecimiento personal y escenarios que dan ganas de mudarse ahí mismo, te dejo una lista con series que definitivamente tienes que ver. Algunas son adaptaciones de libros, otras tienen triángulos amorosos intensos o amores de verano, pero todas comparten ese espíritu que tanto nos gustó en “The Summer I Turned Pretty”.

"El verano en que me enamoré" tendrá una película (Foto: Amazon Prime Video)

SERIES PARA VER MIENTRAS ESPERAMOS LA PELÍCULA DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

1. “Outer Banks”

Disponible en Netflix

Si ya extrañas la vibra costera de Cousins Beach, entonces “Outer Banks” es perfecta para ti. La historia sigue a John B y su grupo de amigos en una búsqueda de un tesoro perdido, pero también está cargada de romance, tensión y aventura. El telón de fondo, las playas de Carolina del Norte, ayuda mucho a que sientas que el verano aún no ha terminado.

2. “My Life with the Walter Boys”

Disponible en Netflix

¿Amor entre hermanos otra vez? Jackie, una chica que pierde a su familia en un accidente, se muda a un pequeño pueblo de Colorado con una familia que tiene muchos hijos. Dos de ellos, Cole y Alex, terminan involucrados emocionalmente con ella, así que vas a tener que elegir a quién apoyar. Debido a que, prácticamente, se emiten al mismo tiempo y a sus temáticas casi idénticas, ambas producciones están siendo muy comparadas en redes sociales.

3. “XO, Kitty”

Disponible en Netflix

¿Te gustó el estilo de Jenny Han? Entonces tienes que ver “XO, Kitty”. La hermana menor de Lara Jean (de “To All the Boys I’ve Loved Before”) tiene su propia historia romántica en un internado en Seúl. El drama adolescente, los enredos amorosos y las decisiones difíciles están asegurados.

4. “One Day”

Disponible en Netflix

Si eres fan de las historias que se desarrollan a lo largo del tiempo, “One Day” te va a atrapar. Cada episodio muestra un solo día al año en la vida de Emma y Dexter, durante más de una década. Es emotiva, real, y te rompe el corazón en el mejor sentido. Ideal para quienes aman los romances lentos pero profundos y que no temen en derramar alguna que otra lágrima en el camino.

5. “Dawson’s Creek”

Disponible en Hulu

Un clásico que nunca falla. Ambientada en una ciudad costera —filmada también en Wilmington, Carolina del Norte, al igual que “The Summer I Turned Pretty”— esta serie fue la cuna de muchos de los dramas adolescentes actuales. Amistades, amores, decisiones que cambian la vida. Todo está ahí, incluyendo un poco de nostalgia de los 2000.

6. “One Tree Hill”

Disponible en Hulu y Amazon Prime Video

Otra serie filmada en Wilmington que, aunque gira más en torno al básquet, no se queda atrás en lo emocional. Sigue a los medio hermanos Lucas y Nathan, sus conflictos familiares y sus relaciones románticas. Tiene mucho drama, romances de esos que te atrapan, y momentos que se te quedan grabados.

7. “Maxton Hall”

Disponible en Amazon Prime Video

Si lo tuyo son los secretos, el romance y la tensión emocional, Maxton Hall te va a encantar. Ruby, una chica de clase media en una escuela de élite, descubre un secreto que la vincula a James, un heredero millonario. La química entre ellos es brutal. Está basada en los libros de Mona Kasten.

8. “Heartstopper”

Disponible en Netflix

“Heartstopper”, basada en los libros de Alice Oseman, cuenta el romance entre dos chicos en una secundaria británica. Charlie y Nick nos recuerdan que el primer amor puede ser tan complicado como bonito. Tiene momentos de ternura, amistad verdadera y representación LGBTQ+ que ha sido bien recibida por dicha comunidad.

9. “Never Have I Ever”

Disponible en Netflix

Creada por Mindy Kaling, esta serie nos presenta a Devi, una adolescente que está intentando superar la muerte de su padre mientras navega la secundaria, la identidad cultural y varios enamoramientos. Si te gustó ver a Belly decidir entre lo que quiere y lo que necesita, vas a empatizar con este personaje.

10. “My Lady Jane”

Disponible en Amazon Prime Video

Esta serie mezcla historia, romance y fantasía en un combo que sorprende. Basada en la figura real de Lady Jane Grey, esta versión alternativa añade toques de humor y magia. Si te gustó la dinámica de enemigos a amantes que vimos entre Belly y Conrad, esta historia tiene una tensión parecida, pero en la corte inglesa.

11. “10 Things I Hate About You”

Disponible en Hulu

Basada en la icónica película de los 90, esta serie nos lleva nuevamente al instituto, con el clásico conflicto entre hermanas, padres estrictos y el chico misterioso. Patrick Verona, en esta versión, tiene el mismo aire enigmático que Conrad. Ya con eso, tienes motivos suficientes para darle play.

