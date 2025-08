TikTok lo ha vuelto a hacer. Mientras la mayoría de fans sigue debatiendo en qué equipo están —Conrad o Jeremiah—, una nueva teoría ha empezado a ganar fuerza y no tiene absolutamente nada que ver con el clásico triángulo amoroso de “El verano en que me enamoré”. Esta vez, los reflectores apuntan hacia alguien más: Taylor, la mejor amiga de Belly. Y según muchos usuarios, el drama que se avecina con ella podría eclipsar incluso la elección final de la protagonista.

Todo comenzó después del estreno del cuarto episodio de la tercera temporada. Algunos espectadores empezaron a notar ciertas señales extrañas en el comportamiento de Taylor. ¿Antojos repentinos? ¿Cambios de humor? ¿Una mirada incómoda tras escuchar “Soy la mamá”? Todo parecía inocente, hasta que TikTok convirtió esos segundos en evidencia, y ahora muchos creen que Taylor podría estar embarazada. Sí, embarazada. Y como si se tratara de una serie de detectives, las pistas no han dejado de multiplicarse.

El embarazo de Taylor podría ser el gran giro de la trama que nadie vio venir (Foto: Amazon Prime Video)

¿TAYLOR ESTÁ EMBARAZADA EN LA ÚTIMA TEMPORADA DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

La teoría toma aún más fuerza si se considera su complicada relación con Steven, el hermano mayor de Belly. Tras el salto temporal de cuatro años, ambos habían retomado su romance en secreto, aunque seguían involucrados con otras personas. Pero después del accidente y el coma de Steven, este decidió romper con Taylor, o al menos eso es lo que dijo. ¿Y si esa ruptura es solo la calma antes de la tormenta? ¿Y si el embarazo es el verdadero nudo dramático que se ha estado gestando en silencio?

Las “pruebas” son cada vez más específicas. En una escena en el café, Taylor se muestra irritable y con hambre de más. En otra, su reacción frente a su madre deja ver una incomodidad imposible de ignorar. Y como cereza del pastel: una toma lenta y muy centrada en su abdomen, que no pasó desapercibida para los ojos más agudos. Algunos incluso han interpretado su leve ansiedad al oler algo como una pista más dentro de este rompecabezas emocional.

Pero quizás la pieza más intrigante está en el tráiler de la temporada: una boda que muchos asumieron como parte del cierre de la historia de Belly. ¿Y si no lo es? ¿Y si estamos viendo una boda precipitada entre Steven y Taylor, provocada precisamente por esta gran revelación? Sería un giro inesperado, pero perfectamente en línea con el tono emotivo —y caótico— que Jenny Han suele imprimir en sus historias.

Los fans de "El verano en que me enamoré" están convencidos de que Taylor está embarazada en secreto (Foto: Amazon Prime Video)

Lo interesante es que este supuesto embarazo no sería un recurso nuevo dentro del universo de la serie. Laurel, la madre de Belly, se casó tras enterarse de que esperaba a Steven, y se sugiere que Lucinda, madre de Taylor, también vivió una historia parecida. De confirmarse la teoría, “El verano en que me enamoré” no solo exploraría un ciclo generacional, sino que obligaría a los personajes jóvenes a enfrentar decisiones muy adultas.

POR AHORA, NI JENNY HAN NI EL ELENCO HAN CONFIRMADO NI NEGADO NADA

Y como ocurre con las mejores teorías virales, parte del encanto está en no saber si estamos en lo cierto o simplemente leyendo demasiado entre líneas. Pero una cosa es segura: Taylor ha dejado de ser un personaje secundario para convertirse, quizás, en el centro de la temporada más intensa de la serie.

