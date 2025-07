“El verano en que me enamoré” (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”) es la serie juvenil de Amazon Prime Video que regresa por todo lo alto con su temporada 3, la cual se estrena el miércoles 16 de julio del 2025. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la tercera entrega de la producción. Por eso, en las siguientes líneas, te presento la guía de reparto de los nuevos episodios. ¡Presta atención!

Vale precisar que -en la temporada 3- la serie de Amazon Prime Video retoma la historia de Belly, quien termina su penúltimo año de universidad y se prepara para un nuevo verano en Cousins con Jeremiah, su alma gemela.

Lo cierto es que el futuro de la joven parece claro, hasta que la reaparición de Conrad, su primer amor, lo sacude todo.

Entonces, a punto de entrar en la adultez, Belly debe tomar una decisión definitiva: decidir a quién ama de verdad.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El verano en que me enamoré 3”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

1. Lola Tung como Isabel “Belly” Conklin

Para saber quién es quién en la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video, debemos empezar con la protagonista: “Belly” Conklin, cuya historia se narra -a menudo- desde su perspectiva.

Ella está interpretada por Lola Tung, quien también aparece en la película “I Know What You Did Last Summer” (2025).

Lola Tung como Isabel “Belly” Conklin en una escena de la tercera temporada de la serie "El verano del que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

2. Christopher Briney como Conrad Fisher

Conrad es un chico que suele ser distante e introvertido. A lo largo de la producción, él entra en conflicto con su hermano Jeremiah, ya que ambos se dan cuenta de que sienten algo por Belly.

El actor que le da vida al personaje es Christopher Briney. En su filmografía, se incluyen los títulos: "Mean Girls" y "Dalíland“.

Christopher Briney como Conrad Fisher en el póster individual de su personaje en la temporada 3 de la serie "El verano del que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

3. Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher

Jeremiah es mucho más extrovertido que Conrad y no teme dejar que Belly conozca sus sentimientos. Por eso, ambos acaban saliendo al final de la segunda temporada.

El artista que lo interpreta es Gavin Casalegno, quien también es parte de los elencos de "Noah“, ”When the Game Stands Tall" y "The Unhealer“.

Gavin Casalegno como Jeremiah Fisher en el póster individual de su personaje en la temporada 3 de la serie "El verano del que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

4. Sean Kaufman como Steven Conklin

Steven es el hermano mayor de Belly y un íntimo amigo de Conrad y Jeremiah. El actor a cargo de este papel es Sean Kaufman, estrella de la serie “For All Mankind”.

Sean Kaufman como Steven Conklin en el póster individual de su personaje en la temporada 3 de la serie "El verano del que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

5. Jackie Chung como Laurel Park

Laurel es la mamá de Belly y Steven, así como la mejor amiga de Susannah, la fallecida madre de Conrad y Jeremiah.

Ella está interpretada por Jackie Chung, a quien también hemos visto en las películas "Coming Home Again" y "Someone Else“.

Jackie Chung como Laurel Park en una escena de la tercera temporada de la serie "El verano del que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

Otros actores y personajes de “El verano en que me enamoré” - Temporada 3:

6. Rain Spencer como Taylor Madison Jewel

7. Rachel Blanchard como Susannah Fisher

8. David Iacono como Cam

9. Kyra Sedgwick como Julia

10. Elsie Fisher como Skye

11. Tom Everett Scott como Adam Fisher

12. Colin Ferguson como John Conklin

13. Isabella Briggs

14. Kristen Connolly

15. Sofia Bryant

16. Lily Donoghue

17. Zoé de Grand’Maison

18. Emma Ishta

19. Tanner Zagarino

