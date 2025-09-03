El episodio 9 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré” nos llevó hasta París y abrió una nueva etapa para Belly, quien vive un viaje de autodescubrimiento mientras los lazos con Jeremiah, Conrad y el equipo de Cousins comienzan a sanar. Pero con la historia acercándose a su desenlace, la gran pregunta de los fans es inevitable: ¿cuándo se estrena el episodio 10 de la temporada 3?

Afortunadamente, la espera será corta. El episodio 10 de “El verano en que me enamoré” llegará a Prime Video el miércoles 10 de septiembre . Como ya es costumbre, el estreno será a las 00:00 PT (hora del Pacífico), lo que equivale a las 03:00 ET (hora del Este). Así que si quieres ser de los primeros en verlo, prepárate para trasnochar o madrugar.

Dado que "El verano en que me enamoré" es una serie original de Prime Video, necesitas estar suscrito para ver los nuevos episodios (Foto: Amazon Prime Video)

LA TEMPORADA 3 DE LA SERIE HA SIDO ESPECIAL POR VARIAS RAZONES

Una de los motivos es su extensión. Mientras que la primera entrega tuvo siete episodios y la segunda ocho, la temporada 3 contará con 11 episodios en total, lo que significa que tras el estreno del capítulo 10, aún quedará un episodio más para cerrar definitivamente el verano más intenso de Belly.

¿Cuándo llega el final de temporada? La fecha ya está confirmada: el episodio 11 y gran final de la temporada 3 se estrenará el miércoles 17 de septiembre en Prime Video. Será entonces cuando descubriremos el desenlace de la historia y, sobre todo, con quién terminará Belly, una incógnita que los lectores de Jenny Han ya conocen, pero que para los espectadores sigue siendo un misterio emocionante.

Para calentar motores, Prime Video lanzó el 29 de agosto un tráiler especial con escenas de los episodios finales. En él se muestra a Belly disfrutando de París, se revelan cartas escritas por Conrad —un guiño directo al tercer libro— y se anticipa que lo más intenso de la temporada aún está por llegar. Los fans ya analizan fotograma por fotograma en busca de pistas sobre el desenlace.

El episodio 10 también servirá como introducción a nuevos personajes que acompañarán a Belly en la recta final. Entre ellos se encuentran Corinna Brown, Fernando Cattori, Isaline Prevost Radeff y Jahz Armando, quienes aportarán frescura y nuevas dinámicas a la trama, enriqueciendo la experiencia en un entorno tan romántico y vibrante como París.

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 4 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Con respecto al futuro de la serie, es importante recordar que esta es la última temporada de “El verano en que me enamoré”. No habrá temporada 4, ya que la historia adapta por completo la trilogía escrita por Jenny Han. Aun así, la autora ha dejado abierta la posibilidad de explorar spin-offs en el futuro, como ya lo hizo con “XO, Kitty” después del éxito de “A todos los chicos de los que me enamoré”.

Para quienes aún no están suscritos a Prime Video, hay buenas noticias. Amazon ofrece una prueba gratuita de 30 días que incluye acceso a la serie, además de beneficios como envíos rápidos y ofertas exclusivas. Los jóvenes entre 18 y 24 años también cuentan con una membresía Prime con descuento del 50%, ideal para seguir la serie hasta el final sin gastar demasiado.

