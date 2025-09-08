Tras el capítulo que trasladó a Belly a París, los fans de “El verano en que me enamoré” (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”) no se quieren perder episodio 10 de la temporada 3, el penúltimo de toda la serie de Amazon Prime Video. En ese sentido, ¿sabes cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutarlo ? Pues, en esta nota, descubre cada uno de los detalles sobre su lanzamiento.

Vale precisar que, tal como te puedes imaginar, este capítulo sirve como una preparación para el gran final de la producción, el cual llegará a las pantallas tan solo una semana después.

Así, con Belly ya instalada en París, la adaptación de las novelas de Jenny Han promete intensificar las emociones y acondicionar el terreno para la resolución definitiva del triángulo amoroso protagonista.

Antes de continuar, mira el tráiler de los últimos episodios de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Con un guion a cargo de Jenny Zhang, este esperado capítulo se estrena el miércoles 10 de septiembre del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 10 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Como es usual en Amazon Prime Video, el lanzamiento del episodio 10 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré” es simultáneo a nivel mundial. Sin embargo, hay diferencias horarias según cada región.

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 10 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Tal como te puedes imaginar, la serie está disponible exclusivamente en Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para acceder al contenido, los usuarios necesitan una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Con eso en consideración, pueden ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL de “El verano en que me enamoré”.

¿CUÁNDO TERMINA “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Tras el lanzamiento de este episodio, a la serie de Amazon Prime Video tan solo le faltará un capítulo para llegar a su final definitivo.

Episodio 11: miércoles 17 de septiembre del 2025 (GRAN FINAL)

Christopher Briney como Conrad Fisher en una escena de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Studios)

