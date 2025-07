CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original) empezó el 16 de julio de 2025 con Belly (Lola Tung) pasando a la emoción por otro verano idílico en Cousins con su novio, Jeremiah (Gavin Casalegno), al dolor por la traición de este último, quien argumenta que fue algo de una noche mientras estaba borracho y estaban separados. En tanto, Conrad (Christopher Briney) sigue pensando en la protagonista de la serie de Amazon Prime Video basada en las novelas homónimas de Jenny Han.

Mientras Belly sufre por la traición de su novio, Jeremiah intenta recuperarla y Taylor (Rain Spencer) provoca una pelea con Steven (Sean Kaufman) que termina en un desastre. Aunque su hermano se recupera, el accidente hace que Belly se replantee lo que vivió con Jeremiah, así que decide perdonarlo. Para demostrarle su amor, Jeremiah le propone matrimonio y Belly acepta.

En “La última cena” (3x03), tercer episodio de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré”, Belly y Jeremiah acuerdan guardar el secreto del compromiso a sus familias hasta que todos se reúnan en Cousins para recordar a Susannah en su jardín. Todos, menos Conrad.

Jeremiah (Gavin Casalegno) le entregó un anillo de compromiso a Belly (Lola Tung) en el episodio 3 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ EN “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3 EPISODIO 3?

Cuando Belly le cuenta la buena nueva a Taylor, su amiga expresa sus dudas sobre semejante decisión, pero la protagonista defiende su relación. Mientras Steven se recupera y Belly se encarga de algunos detalles de su próximo viaje a París, Conrad tiene una nueva oportunidad laboral gracias a Agnes (Zoé De Grand Maison) luego de perder su anterior pasantía.

De vuelta con su familia, Belly quiere compartir su felicidad con ellos, pero se da cuenta de que no es el mejor momento, así que se enfoca en ayudar a su hermano a remediar las cosas con Taylor, quien por su parte, recibe la ayuda de su madre.

Jeremiah intenta hablar con su hermano, pero Conrad no contesta sus llamadas y habla con Agnes sobre el memorial de su madre. Cuando él insiste en no asistir porque no quiere estar cerca de Belly, Agnes le recomienda acudir a la ceremonia.

Belly ignora sus dudas sobre su matrimonio con Jeremiah y vive la emoción del compromiso. Aunque no puede utilizar su anillo, lo lleva en su bolsillo hasta que llegue el momento de contarles a todos. Incluso hablan de los detalles de su boda después del discurso de Jeremiah en honor a su madre. Todo parece perfecto hasta que aparece Conrad. Jeremiah intenta disimular sin éxito su molestia por el abrazo de su hermano y su prometida.

Belly (Lola Tung) y Jeremiah (Gavin Casalegno) anunciaron su compromiso en el episodio 3 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

El destrozo anuncio de compromiso

Durante la cena, se siente la tensión de la mesa, así que Laurel (Jackie Chung) y Adam (Tom Everett Scott) dedican unas palabras a los presentes. Lo que Adam dice sobre su hijo menor, empeora las cosas, así que Belly anuncia que se casarán en agosto. Los padres no reaccionan bien a la noticia y Conrad se queda en shock.

A pesar de que sus padres no lo aprueban, la pareja decide continuar con su compromiso. No obstante, Laurel los interrumpe y señala que no se quedarán en Cousins. ¿Qué pasará en el siguiente episodio de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré”? Belly y Jeremiah deben convencer a sus padres para que acepten la boda. Conrad ¿se resignará a perder a Belly? Por supuesto que no.

Laurel (Jackie Chung) se opone al compromiso de Belly y Jeremiah en el episodio 3 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

