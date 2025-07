CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. A pesar de que el anuncio de su compromiso con Jeremiah (Gavin Casalegno) no salió como esperaba y no cuenta con el apoyo de su madre, Belly (Lola Tung) continúa con los preparativos para su boda en el cuarto episodio de la tercera y última temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty” en su idioma original). Además, intenta convencer a Laurel (Jackie Chung) de que no se trata de una decisión precipitada que arruinará su vida. Entonces, ¿qué pasó en el nuevo capítulo de la exitosa serie de Amazon Prime Video?

“El último intento” (3x04) empieza con Jeremiah llamando a Belly para saludarla por su cumpleaños. Mientras Jere está trabajando en la empresa de su padre Adam Fisher (Tom Everett Scott), Belly dobla turnos para ahorrar lo suficiente para su matrimonio. Durante el desayuno con sus padres, Belly le pide a Laurel que la acompañe a buscar su vestido de novia.

Pero Laurel se niega a apoyar lo que considera una locura, así que la protagonista de “El verano en que me enamoré” se marcha dolida. Aunque Taylor (Rain Spencer) y su madre la ayudan el vestido perfecto de acuerdo con su presupuesto reducido, Belly se siente triste por la ausencia de su madre y busca consuelo en Jeremiah, quien tampoco tiene éxito al hablar con su padre.

Belly (Lola Tung) llora porque su madre no la acompañó a buscar su vestido de novia en el episodio 4 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ EN “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

Por otro lado, Taylor intenta dejar todo listo para que su madre inicie un negocio cuando ella se marche a estudiar. Todo parece mejorar para ellas, hasta que Steven (Sean Kaufman) se comunica para informarle que ningún banco le prestará dinero a Lucinda Jewel (Kristen Connolly) porque su expareja solicitó préstamos en su nombre y ahora debe pagar una gran suma de dinero.

Devastada por la noticia, Taylor decide no viajar a Nueva York y quedarse para ayudar a su madre. De hecho, utiliza parte de su dinero para cubrir la deuda de Lucinda, quien insiste en que puede hacerlo sola, pero agradece el sacrificio de su hija y promete compensarlo. En cuanto a Taylor y Steven, no hay ningún avance, de hecho, él parece acercarse a una compañera de trabajo.

La pelea entre Belly y su madre

Jeremiah se presenta en casa de Belly con el pastel favorito de su prometida y con las llaves de la casa de playa. Pero no solo realizó ese viaje para sorprender a su novia, también planea convencer a Laurel de que la boda no es una mala idea. La madre de belly acepta hablar con ellos y aunque escucha sus argumentos, insiste en que deben esperar.

La negativa de su madre, enfurece a Belly, quien le reclama y decide marcharse con su novio. Ambos pasan la noche en Cousins Beach y a la mañana siguiente descubren que Conrad (Christopher Briney) también está ahí. Tras el incómodo encuentro, Jere le pide a su hermano un minuto para hablar.

Belly (Lola Tung) y Jeremiah (Gavin Casalegno) intentan convencer a Laurel en el episodio 4 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

La decisión de Conrad

Mientras están en el mar, Jeremiah le pide a su hermano ser su padrino de bodas, pero Conrad no responde y le dice que todo eso es “un poco ridículo”. Jere se marcha enojado y más tarde, Belly le reprocha sus palabras. Abrumado por la situación, Conrad decide regresar para empezar la pasantía que Agnes (Zoé De Grand Maison) le ayudó a conseguir.

Antes de despedirse de Jeremiah, quien debe volver al trabajo, Belly anuncia que no viajará a París porque no quiere separarse de su futuro esposo. En lugar de convencerla de no renunciar a sus sueños, Jere celebra su decisión.

Cuando se queda sola, la protagonista de “The Summer I Turned Pretty” recuerda algunos momentos con su madre en esa casa y lamenta que no la apoye con la boda. Mientras ella llora desconsoladamente, Conrad está listo para marcharse. Pero el llanto de la mujer que aún ama, cambia de opinión, llama a su hermano y acepta ser su padrino. Belly le agradece con un abrazo y en ese momento, Conrad comprende que no fue buena idea.

Conrad (Christopher Briney) acepta ser el padrino de Jeremiah en el episodio 4 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

