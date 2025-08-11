Lola Tung como Isabel "Belly" Conklin en la serie "El verano en que me enamoré". Ella es una joven que se encuentra en un triángulo amoroso con los hermanos Conrad y Jeremiah (Foto: Amazon Studios)
Lola Tung como Isabel "Belly" Conklin en la serie "El verano en que me enamoré". Ella es una joven que se encuentra en un triángulo amoroso con los hermanos Conrad y Jeremiah (Foto: Amazon Studios)
Una nueva semana trae consigo un nuevo capítulo de “El verano en que me enamoré” (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”), la serie de romance juvenil que causa sensación en Amazon Prime Video. Así, ¿te gustaría saber la fecha de estreno, la hora y el link para ver el episodio 6 de la temporada 3 de la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que dejó claro que Conrad debe lidiar con sus sentimientos por Belly mientras recuerda la promesa que le hizo a su madre sobre cuidar a su hermano.

Sin embargo, al sentir dolor en plenos preparativos de la boda de Jeremiah, esto lo podría llevar a cuestionar su sacrificio personal...

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

El episodio 6 de la tercera entrega de la serie de Amazon Prime Video se estrena el miércoles 13 de agosto del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

El capítulo 03x06 de “El verano en que me enamoré” llega a Amazon Prime Video desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Presta atención a la siguiente lista.

Horario según países:

PaísesHorario
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay4:00 a.m.
España9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Al igual que toda la serie, el episodio 6 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré” es contenido exclusivo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, accede sin problemas al de la ficción.

A lo largo de la temporada 3 de la serie "El verano en que me enamoré", Conrad debe lidiar con su amor -aparentemente no correspondido- por Belly (Foto: Amazon Studios)
A lo largo de la temporada 3 de la serie "El verano en que me enamoré", Conrad debe lidiar con su amor -aparentemente no correspondido- por Belly (Foto: Amazon Studios)

