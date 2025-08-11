Una nueva semana trae consigo un nuevo capítulo de “El verano en que me enamoré” (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”), la serie de romance juvenil que causa sensación en Amazon Prime Video. Así, ¿te gustaría saber la fecha de estreno, la hora y el link para ver el episodio 6 de la temporada 3 de la producción? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el anterior capítulo del show televisivo dejó claro que Conrad debe lidiar con sus sentimientos por Belly mientras recuerda la promesa que le hizo a su madre sobre cuidar a su hermano.

Sin embargo, al sentir dolor en plenos preparativos de la boda de Jeremiah, esto lo podría llevar a cuestionar su sacrificio personal...

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

El episodio 6 de la tercera entrega de la serie de Amazon Prime Video se estrena el miércoles 13 de agosto del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

El capítulo 03x06 de “El verano en que me enamoré” llega a Amazon Prime Video desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Presta atención a la siguiente lista.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 6 DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”?

Al igual que toda la serie, el episodio 6 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré” es contenido exclusivo de Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Con eso en consideración, accede sin problemas al LINK OFICIAL de la ficción.

A lo largo de la temporada 3 de la serie "El verano en que me enamoré", Conrad debe lidiar con su amor -aparentemente no correspondido- por Belly (Foto: Amazon Studios)

