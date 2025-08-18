Si algo me emociona es esperar con cierta impaciencia el nuevo episodio de una serie que te atrapa por completo. “El verano en que me enamoré” ha logrado eso, precisamente, en miles de personas de Estados Unidos y del mundo entero, alcanzando una involucración palpable en redes sociales antes y después de cada capítulo, provocando que se sienta como vivir la historia en carne propia. Y con el episodio 7 a la vista, debes ultimar los detalles para que también te subas a la ola de esta producción que anda en su mejor momento.

Por eso preparé esta guía con todo lo que necesitas saber: la fecha exacta del estreno, la hora exacta según tu país y el link directo para ver el episodio. Así no dependes de spoilers ni de horarios confusos, y puedes sumergirte en la historia sin distracciones.

Belly (Lola Tung) y Jeremiah (Gavin Casalegno) en la temporada 3 de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

FECHA DE ESTRENO: ¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 7?

El episodio 7 estará disponible el miércoles 20 de agosto de 2025, exclusivamente en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon MGM Studios. Esta temporada mantiene su formato de lanzamientos semanales, y el cierre de temporada está planificado para el 17 de septiembre.

Belly y Conrad en la escena final del capítulo 6 de "El verano en que me enamoré" - Temporada 3 (Foto: Amazon Prime Vdieo)

HORA DE ESTRENO ESTÁNDAR: ¿A QUÉ HORA SALE?

De forma global, el nuevo capítulo estará disponible a la medianoche (12:00 a.m. PT) en la costa oeste de Estados Unidos, lo que equivale a las 3:00 a.m. ET. Esa es la hora oficial de estreno en Prime Video para todos los espectadores. Y lo mejor de todo es que puedes acceder con este enlace.

Horarios actualizados por país

Región / País Hora de estreno local Estados Unidos (PT) 12:00 a.m. Estados Unidos (ET) 3:00 a.m. México (CDMX) 2:00 a.m. Colombia / Perú / Ecuador 2:00 a.m. Chile (Santiago) 3:00 a.m. Venezuela (Caracas) 3:00 a.m. Argentina / Uruguay 4:00 a.m. Brasil (Brasilia) 5:00 a.m. Reino Unido (BST) 8:00 a.m. Europa Central (CEST) 9:00 a.m.

¿POR QUÉ ESTE EPISODIO ES IMPERDIBLE?

No sorprende que el episodio 6 nos haya dejado con tantas preguntas. Belly está viviendo un torbellino de sentimientos entre la planificación de una boda y el peso de una historia con Conrad que nunca terminó de cerrarse. Todo esto genera una tensión emocional que promete un episodio 7 intenso y definitivo.

Entonces, ya sabes: el miércoles 20 de agosto, desde medianoche PT / 3:00 a.m. ET — adaptado a tu zona horaria—, solo ingresa a Prime Video, haz clic y listo: comienza el capítulo 7 de “El verano en que me enamoré”. Es el momento ideal para acomodarte, desconectarte del mundo y vivir este episodio como si no existiera nada más.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.