A estas alturas de la tercera temporada de “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty”), ya es imposible no sentirnos parte del triángulo amoroso más complicado del streaming. Belly está a punto de casarse con Jeremiah, pero el fantasma de su amor por Conrad no deja de aparecer en los momentos más importantes. En el episodio 7, titulado “Last Hurrah”, esa tensión llega a su punto más crítico, justo cuando todo el mundo se prepara para la boda.

Lo que parecía una fiesta para celebrar el amor de Belly y Jeremiah terminó siendo una bomba emocional a punto de estallar. Y no lo digo en sentido figurado: los recuerdos, las confesiones, los errores del pasado y los sentimientos no resueltos se mezclan como una tormenta perfecta que podría cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Y no solo entre los protagonistas, sino también en sus amigos más cercanos.

Belly y Taylor preparándose para la despedida de solteros en el episodio 7 de la tercera temporada de "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon Prime Video)

LA DESPEDIDA DE SOLTEROS SE CONVIERTE EN UNA PRUEBA DE FUEGO

Todo comienza con la llegada de los amigos de la pareja a Cousins Beach para celebrar la despedida de solteros. Steven invita a Denise, y Anika, sin filtros, confiesa que encuentra atractivo a Conrad. Mientras tanto, todos se relajan en la piscina y parecen disfrutar del día. Pero sabemos que, en esta serie, la calma nunca dura demasiado.

La escena se llena de anécdotas del pasado, besos de secundaria y revelaciones entre risas. Pero lo más importante es que, incluso en medio de esta fiesta, Belly no puede dejar de pensar en Conrad. Algo dentro de ella no la deja avanzar.

CONRAD SIGUE MUY PRESENTE EN EL CORAZÓN DE BELLY

Mientras Belly baila en el bar, los recuerdos la invaden. Conrad siempre ha estado ahí cuando más lo necesitó, desde su niñez hasta momentos decisivos con su familia. La música de fondo, “We Can’t Be Friends” de Ariana Grande, solo intensifica lo que ya sospechábamos: no está lista para dejar atrás ese amor.

Y es entonces cuando se lo confiesa a Taylor: “No es mi boda soñada… Nunca me la imaginé así. Solo me la imaginé con Conrad”. Una frase que lo dice todo. Un pensamiento que, aunque no se haya dicho en voz alta antes, vive en el centro de esta temporada.

Belly le confiesa a su mejor amiga que siempre soñó casarse con Conrad (Foto: Amazon Prime Video)

LA CONFESIÓN QUE LO CAMBIA TODO

El momento más intenso del episodio llega cuando Conrad, totalmente desbordado por sus emociones, le confiesa a Belly lo que siente cuando le pide unos minutos para conversar: “Todavía te amo. No creo que pueda sacarte nunca de mí. Siempre estarás aquí [tocándose el corazón]”. Él le pide que no se case con su hermano y formen una nueva historia.

Belly intenta mantenerse firme, le dice que es demasiado tarde, que ya está comprometida con Jeremiah. Pero todos —incluyéndonos a nosotros— sabemos que esas palabras la sacuden profundamente.

Belly rechazando los sentimientos de Conrad, pese a que ella parece sentir lo mismo (Foto: Amazon Prime Video)

EL ESCÁNDALO

Como si no fuera suficiente, durante la fiesta alguien comenta que Jeremiah engañó a Belly durante el verano. Conrad escucha esto y se llena de rabia, aunque no logra enfrentarlo directamente. Más adelante, intenta advertírselo a Belly. Pero ella, aún con la cabeza hecha un lío, simplemente no sabe a quién creerle.

Este triángulo amoroso está más fracturado que nunca, y aunque Belly dice que no hay nada entre ella y Conrad, el episodio deja claro que el amor verdadero no se puede silenciar tan fácilmente.

TAYLOR Y STEVEN: UNA HISTORIA SECUNDARIA QUE TAMBIÉN IMPORTA

En medio del drama principal, no podemos olvidar lo que pasa con Taylor y Steven. Ella sigue enamorada de él, aunque lo ve con Denise. Incluso la anima a declararse, mientras su corazón se rompe en silencio. Lucinda también aparece para confesar, entre copas, que solo quiere verla feliz… y esa felicidad, parece, sigue siendo Steven.

UN FINAL CON SABOR A DESPEDIDA

El episodio cierra con la canción “Loml” de Taylor Swift, y vaya que eligieron bien. Cada personaje se queda con sus pensamientos, sus decisiones a medio tomar, y sus corazones divididos.

