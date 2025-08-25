En la tercera temporada de "El verano en que me enamoré", Belly debe elegir entre su compromiso con Jeremiah y sus renovados sentimientos hacia Conrad. Ella está interpretada por Lola Tung (Foto: Amazon MGM Studios)
En la tercera temporada de "El verano en que me enamoré", Belly debe elegir entre su compromiso con Jeremiah y sus renovados sentimientos hacia Conrad. Ella está interpretada por Lola Tung (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

El episodio 8 de la temporada 3 de (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”) es uno de los capítulos más esperados de la serie de Amazon Prime Video, dado que promete ser decisivo para el futuro de Belly... especialmente después de Pero, ¿sabes cómo verlo? Pues, en esta nota, te traigo la fecha, la hora y el link para no perdértelo. ¡Anda alistando tu agenda!

Mira también:

Vale precisar que este episodio se perfila como un punto de inflexión crucial en la narrativa, dado que Belly se encuentra emocionalmente dividida a tan solo días de su boda con Jeremiah.

De esta manera, parece que las decisiones tomadas en este capítulo tendrán consecuencias irreversibles para todos los personajes involucrados.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

El episodio se estrena el miércoles 27 de agosto del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu calendario.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

El capítulo llega al streaming desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Presta atención a la siguiente lista.

Horario según países:

PaísesHorarios
Estados Unidos12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica1:00 a.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador2:00 a.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico3:00 a.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay4:00 a.m.
España9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Al igual que el resto de la serie, para disfrutar del episodio 8 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”, necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al de la producción.

En la temporada 3 de "El verano en que me enamoré", Conrad Fisher se confesó sobre sus verdaderos sentimientos hacia Belly (Foto: Amazon MGM Studios)
En la temporada 3 de "El verano en que me enamoré", Conrad Fisher se confesó sobre sus verdaderos sentimientos hacia Belly (Foto: Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉

SOBRE EL AUTOR

Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias en el Grupo El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC