El episodio 8 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré” (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”) es uno de los capítulos más esperados de la serie de Amazon Prime Video, dado que promete ser decisivo para el futuro de Belly... especialmente después de la confesión de Conrad sobre sus sentimientos. Pero, ¿sabes cómo verlo? Pues, en esta nota, te traigo la fecha, la hora y el link para no perdértelo. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este episodio se perfila como un punto de inflexión crucial en la narrativa, dado que Belly se encuentra emocionalmente dividida a tan solo días de su boda con Jeremiah.

De esta manera, parece que las decisiones tomadas en este capítulo tendrán consecuencias irreversibles para todos los personajes involucrados.

Antes de continuar, mira el tráiler de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

El episodio se estrena el miércoles 27 de agosto del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu calendario.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 8 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

El capítulo llega al streaming desde las primeras horas de su día de lanzamiento. Presta atención a la siguiente lista.

Horario según países:

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 8 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Al igual que el resto de la serie, para disfrutar del episodio 8 de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”, necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Con eso en consideración, puedes ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

En la temporada 3 de "El verano en que me enamoré", Conrad Fisher se confesó sobre sus verdaderos sentimientos hacia Belly (Foto: Amazon MGM Studios)

