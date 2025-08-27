Si has llegado hasta aquí es porque estás enganchado a “El verano en que me enamoré” (“The Summer I Turned Pretty”, su título original en inglés) y no te culpo. La verdad es que en este punto habría que preguntarnos, ¿cómo no estarlo? Y es que esta tercera temporada nos ha tenido en vilo con cada episodio, nos ha puesto al borde de nuestros asientos e incluso hay quienes han derramado una o muchas lágrimas. El capítulo 8, titulado “El último beso”, nos deja precisamente eso, una mezcla de emociones difícil de digerir. Sabíamos que la boda entre Belly y Jeremiah se acercaba, pero lo que no esperábamos era el giro emocional tan potente que terminaría por redefinir todo de cara al final de la serie.

En esta oportunidad, me di a la tarea de desmenuzar este episodio, no solo por el impacto emocional, sino porque es clave para entender cómo se reconfiguran las relaciones entre el triángulo amoroso conformado por Belly, Conrad y Jeremiah. Así que, si ya lo viste y aún sigues con el corazón en la mano, o si simplemente quieres saber qué pasó, aquí te lo cuento todo. Eso sí: hay spoilers importantes. Léelo bajo tu propia responsabilidad si es que aún no has visto este capítulo de la producción de Amazon Prime Video.

Belly por fin confiesa cuáles son sus sentimientos verdaderos por cada uno de los hermanos Fisher (Foto: Amazon Studios)

ESTO FUE LO QUE PASÓ EN EL EPISODIO 8 DE LA TEMPORADA 3

La boda está en riesgo

Desde el inicio, el episodio marca un tono tenso. Belly está aún afectada por la confesión de amor que le hizo Conrad la noche anterior, y esa conversación no fue cualquier cosa. Aunque intenta mantener la compostura y seguir adelante con la boda, se nota que no está del todo convencida. En paralelo, el mayor de los hermanos insiste en que no puede quedarse al margen, lo que solo empeora la situación.

Cuando Belly finalmente le cuenta a Jeremiah lo que pasó con su hermano, él estalla. Lo entendemos: su hermano le confesó su amor a la mujer con la que él está a punto de casarse. Como era de esperarse, Jeremiah desaparece justo el día de la boda. A partir de ahí, el caos emocional se desata por completo.

En determinada parte del capítulo, Conrad le había ofrece unas disculpas a Belly por confesarle su amor. Además le pide que se olvide de ese momento y que siga en marcha con su boda (Foto: Amazon Studios)

El conflicto entre hermanos: más profundo de lo que pensábamos

La escena en la que Conrad busca a Jeremiah y lo encuentra en el jardín de su madre, Susannah, es una de las más intensas de toda la serie. Terminan peleando —literalmente con golpes—, y el menor, completamente dolido, le dice a su hermano que está muerto para él. ¿El motivo? Leyó accidentalmente una carta de su madre dirigida originalmente a Conrad, donde ella hablaba abiertamente del amor que su hijo sentía por Belly. Esto lo destroza por dentro.

Y como si eso no fuera suficiente, Jeremiah le revela a Conrad que ya sabía que él y Belly estuvieron juntos durante la Navidad pasada. Que ella lo haya ocultado lo hace sentir aún más traicionado. Ese nivel de honestidad cruda le da una dimensión emocional que, sinceramente, no había visto venir.

Belly enfrenta su verdad y sus sentimientos: ¿hay boda o no?

Cuando los que están a punto de casarse vuelven a encontrarse, Jeremiah le pregunta a Belly si aún ama a Conrad. Ella intenta convencerlo de que lo elige a él, pero también confiesa que una parte de ella aún siente cosas por el que se iba a convertir en su cuñado. Eso lo cambia todo. La protagonista no puede negarlo, aunque quisiera. Y Jeremiah no está dispuesto a ser la segunda opción. Hay algo profundamente honesto —y doloroso— en esa escena donde él le dice que no quiere una parte de ella, sino todo.

El resultado: no hay boda. El sueño que tanto construyeron se desmorona, y la serie nos muestra que a veces, amar a alguien no basta para que todo funcione.

Jeremiah, tras escuchar la verdad de Belly, decide cancelar el matrimonio y dar por finalizada su relación. No quiso ser segunda opción (Foto: Amazon Studios)

¿Belly huye de todo y de todos?

El cierre del episodio es sutil pero impactante. En el aeropuerto, Belly toma una decisión inesperada: compra un billete a París, lo que sugiere que podría estar considerando estudiar en el extranjero, como se vio al inicio de la temporada, o simplemente escapar de todo por un tiempo. Pero justo antes de abordar, ve a Conrad sentado… solo. Esa última mirada lo dice todo. El triángulo amoroso aún no ha terminado, y la historia entre ellos sigue más viva que nunca.

Belly está por viajar a París cuando, de pronto, ve a Conrad sentado solo en el aeropuerto (Foto: Amazon Studios)

¿Y qué pasó con los demás personajes?

Aunque la boda de Belly y Jeremiah es el núcleo emocional del episodio, también hubo muchos momentos significativos con otros personajes que vale la pena destacar. En lo personal, me gustó cómo se tomaron el tiempo para cerrar o abrir nuevas dinámicas, especialmente en torno a Steven, Taylor, Denise y Laurel. Estos detalles, aunque sutiles, aportan profundidad al universo de la serie.

Por un lado, la relación entre Steven y Denise finalmente toma un rumbo claro. Aunque se besan, ambos se dan cuenta de que lo suyo no tiene futuro romántico. Deciden dejar de lado cualquier tensión sentimental y continuar como socios, algo que me pareció maduro y coherente con sus personajes pese a que haya habido una tensión sentimental y carnal en los capítulos previos. Este cierre, además, allana el camino para que Steven y Taylor puedan reconectar sin interferencias.

Y hablando de Taylor, su momento con su madre también fue clave. Después de varias discusiones y roces, finalmente se reconcilian. La amiga de Belly le pide disculpas sinceras por su actitud, y Denise, en respuesta, le cuenta que está saliendo con alguien nuevo. Ese intercambio fue corto, pero tierno, y refleja esa transición difícil entre la adolescencia y la adultez que tantos personajes de la serie están atravesando.

Por otro lado, Steven también tuvo una conversación fuerte con Jeremiah. Cuando Belly le cuenta que Jeremiah había desaparecido, él se puso en marcha de inmediato. Lo busca, lo defiende y hasta termina enfrentándose a Conrad por su comportamiento evasivo en el pasado. Su lealtad es evidente, y demuestra que, aunque a veces parezca solo el hermano gracioso, también tiene una brújula emocional muy bien calibrada.

Otro momento que me pareció potente fue cuando Laurel, la mamá de Belly, le entrega una carta de Susannah escrita para el día de la boda. Ese gesto, aunque simbólico, fue un recordatorio de todo lo que está en juego emocionalmente para esta familia. También reveló que la madre de los Fisher había escrito una carta para Jeremiah, pero que fue entregada por error a Conrad, lo cual desencadena parte del conflicto entre los hermanos.

UN EPISODIO QUE LO CAMBIA TODO

El episodio 8 de la temporada 3 de El verano en que me enamoré no solo marca el final de una boda que no fue, sino también un punto de inflexión en las vidas de sus personajes principales. Belly, Jeremiah y Conrad quedan emocionalmente fragmentados, y nosotros, como espectadores, también.

Este capítulo, dirigido con sensibilidad y cargado de simbolismo emocional, demuestra por qué esta serie de Amazon Prime Video sigue siendo una de las más vistas en Estados Unidos. Nos habla del amor joven, pero también de la complejidad de las decisiones adultas.

