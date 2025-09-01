Los fans de la serie “El verano en que me enamoré” (en su idioma original: “The Summer I Turned Pretty”) están en plena cuenta regresiva hacia uno de los capítulos más esperados: el episodio 9 de la tercera temporada, el cual promete traer consigo emociones intensas luego de que Belly decidiera cancelar su boda con Jeremiah. ¿Sabes cómo verlo? Pues, en las siguientes líneas, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para no perderte su lanzamiento.

Vale precisar que este capítulo se centra Belly emprendiendo un viaje a París, la ciudad del amor, donde comienza a reconstruir su vida desde cero.

Allí, conocerá gente nueva mientras los seguidores de la historia nos preparamos para la montaña rusa de emociones que supone el destino final del triángulo amoroso de la joven, Conrad y Jeremiah.

Antes de continuar, mira el tráiler de los tres últimos episodios de la temporada 3 de “El verano en que me enamoré”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

El capítulo se estrena el miércoles 3 de septiembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 9 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Como es habitual en la serie de Amazon Prime Video, el lanzamiento del episodio 9 de la temporada 3 es simultáneo a nivel mundial, pero con diferencias horarias según cada región.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 9 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ” - TEMPORADA 3?

Para disfrutar del capítulo, necesitas contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

Y es que la serie está disponible exclusivamente en esta plataforma de streaming en más de 240 países y territorios.

Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL de la producción.

Las cartas que recibe Belly en París son claves en la trama de la tercera y última temporada de la serie "El verano en que me enamoré" (Foto: Amazon MGM Studios)

