Si has seguido “El verano en que me enamoré” desde la primera temporada, sabes que esta historia no es solo sobre relaciones de verano ni triángulos amorosos, sino también sobre decisiones que marcan para siempre. Y en medio de todo eso, son miles y miles que se han visto envueltos en esa montaña rusa emocional que nos está regalando la tercera temporada, especialmente después del episodio 8, en el que todo explotó: se canceló la boda entre Belly y Jeremiah. Nada fue como lo esperábamos.

Y es que justo cuando pensábamos que la historia de amor estaba definida, llega el episodio 9, titulado “Última llamada”, y lo revuelve todo de nuevo. Fue un capítulo cargado de emociones, despedidas no dichas, nuevas conexiones y, sobre todo, una llamada telefónica que lo cambió todo. Sin embargo, no a todos los fans le ha caído bien esta entrega, pues consideran que ha sido un capítulo de relleno. ¿Opinas lo mismo?

¿QUÉ PASÓ EN EL EPISODIO 9 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ 3”?

Jeremiah, entre el dolor y el alcohol

Todo comienza con un Jeremiah devastado, ahogando sus penas en un bar tras la cancelación de su boda con Belly. Lo acompaña un grupo de amigos que intenta distraerlo, pero el vacío es demasiado grande. Mientras tanto, en el club, Laurel y Adam discuten —algo que ya se veía venir— y ella no duda en decir que tenía razón desde el principio, especialmente en lo que respecta a la invitación de Kayleigh y su familia. La tensión es real, pero al final logran calmar las aguas.

Jeremiah se emborracha junto a Steven y Taylor para olvidarse de todo el dolor causado por la cancelación de su boda con Belly (Foto: Amazon Studios)

En medio de este caos, Taylor y Steven intentan contener la situación, cuidando a Jeremiah mientras le piden a Conrad que le dé espacio y no se acerque, al menos por ahora. El dolor está a flor de piel y es evidente que las heridas de todos aún están abiertas.

Belly en una nueva ciudad: París

Hay que recordar que en el episodio anterior se le ve a Belly a punto de embarcarase en un avión hasta que ve en el aeropuerto a Conrad sentado a lo lejos. Muchos creíamos que los dos correrían a encontrarse, pero eso no fue así: él nunca vio al amor de su vida y ella prefirió seguir adelante y hacer ese viaje que ya había decidido tras la cancelación de su boda.

Y es así que Belly aterriza en París pensando que al menos allí podrá comenzar de nuevo. Pero la realidad la golpea de inmediato: su plaza en la universidad ya está ocupada. El hombre que habló con ella la noche anterior malinterpretó los datos de la hoja de cálculo del año pasado, y ese error la dejó literalmente sin plan.

Como si eso no fuera suficiente, después de recibir varios mensajes de Taylor, Laurel y Steven, Belly decide llamar a su madre para contarle la verdad: se fue casi sin nada, buscando aire. Laurel, preocupada, le pide que regrese para resolverlo juntas.

Un robo inesperado y nuevas amistades

En medio de todo eso, Belly va a una cafetería a comprar algo de comer. Pero al momento de pagar, le roban la mochila. Lo bueno —dentro de lo malo— es que tenía un AirTag puesto, lo que le permite rastrear al ladrón hasta un club. Para poder entrar, necesita una contraseña, pero termina ayudando a una chica que también está en apuros y logra entrar con ella.

Allí, además de recuperar su mochila, Belly encuentra algo que no esperaba: conexión humana. Sus nuevos conocidos escuchan su historia, se sorprenden con el triángulo amoroso y el matrimonio cancelado, y por un momento, ella no se siente tan sola. Sí, la protagonista hizo nuevos amigos y en ese grupo, ¿podría estar su nuevo interés romántico?

Belly hizo sus primeros amigos en París (Foto: Amazon Studios)

Steven y Taylor derrochan mucho amor

Mientras tanto, Steven y Taylor finalmente tienen un espacio para hablar de su propia relación. Ella le confiesa que los sentimientos entre Belly y Conrad se reavivaron durante la Navidad pasada, pero que nunca se lo contaron a Jeremiah, quien aprovechó un tiempo de viaje y acostarse con Lacie Barone, una revelación que lo enfurece al darse cuenta de que su amigo fue infiel a su hermana.

A pesar de todo, Taylor y Steven logran reconciliarse en una escena llena de amor que, honestamente, no se veía venir en este episodio. Después de un beso apasionado, ella confiesa cuánto la afectó el accidente de Steven y lo que él le dijo en el hospital. Él aprovecha la situación le dice que la ama, y ella, con sinceridad, responde: “Sí, quiero”. Al final, deciden volver a estar juntos.

Tras el caos de la fallida boda entre Belly y Jeremiah, finalmente Taylor y Steven hablan de sus sentimientos y deciden retomar su relación (Foto: Amazon Studios)

La llamada que lo cambió todo

Volviendo a París, Belly se encuentra en el autobús rumbo al aeropuerto, pues había separado un boleto de avión para volver al enterarse que no podrá estudiar dicho semestre allí. Faltan cinco horas para su vuelo, pero aún tiene una última cosa que hacer: llamar a Jeremiah.

Belly llama a Jeremiah mientras está en un bus en la ciudad de París (Foto: Amazon Studios)

Él, del otro lado del teléfono, le dice que estaba esperando su llamada y que se siente mejor al escucharla. Le pide que regrese, que no ha podido dormir sin ella, y que quiere que vuelvan a intentarlo. Pero Belly ya no es la misma. Le dice con claridad que no puede regresar y que ha decidido quedarse en París.

Entonces llega ese momento clave, tan doloroso como liberador: Jeremiah, frustrado y herido, le dice a Belly: “No vuelvas a llamarme”. Y con esa frase, se cierra una historia de amor intensa, pero con algunos grandes tropiezos.

Tras volver a discutir con Belly —esta vez por teléfono— Jeremiah le pide que no lo vuelva a llamar, dando por finalizada una historia de amor que parecía que iba a tener un final feliz (Foto: Amazon Studios)

Conrad, atrapado entre la culpa y el amor

En Cousins, Conrad intentó consolar a su hermano, pero Jeremiah necesita espacio. El mayor de los hermanos, sintiéndose responsable por todo —y no es para menos—, habla con su padre y le confiesa que cree haber arruinado las cosas. Adam le sugiere que le dé tiempo a Jeremiah para sanar, y que eventualmente, todo mejorará.

Finalmente, Conrad decide regresar a California, mientras Jeremiah se queda con su padre en la casa.

Conrad vive sus propias tormentas internas tras haber sido, en parte, culpable de que la boda de su hermano no se haya realizado (Foto: Amazon Studios)

Belly y su nueva vida en París

El episodio cierra con una escena simbólica y poderosa: Belly, ya instalada en París, con una nueva red de amigos y con otra energía. Está lista para dejar atrás el drama de Cousins y enfocarse en lo que viene. Suena de fondo “How Did It End?” de Taylor Swift, una canción que encaja perfecto con este cierre de ciclo.

Y aunque aún quedan episodios por estrenar en esta tercera temporada, este capítulo deja claro que Belly ha tomado una decisión: ahora quiere vivir para ella, y no por los demás. Bueno, aunque sea por ahora.

