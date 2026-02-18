Aunque las series coreanas están entre las más populares de Netflix, la plataforma de streaming de la N roja también cuenta con varias producciones nórdicas. La última en sumarse al catálogo es “El vínculo sueco” (“The Swedish Connection” en inglés y “Den svenska länken“ en su idioma original), drama histórico de la Segunda Guerra Mundial basado en hechos reales. Esta película ambientada en la década de 1940, narra la historia del funcionario Gösta Engzell (Henrik Dorsin). ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

El largometraje dirigido y escrito por el dúo Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson, y que tiene una duración de 100 minutos, presenta una historia poco conocida sobre un héroe de guerra sueco que intenta salvar a judíos durante esos días oscuros con un plan administrativo para engañar a las autoridades nazis.

Henrik Dorsin, Sissela Benn, Jonas Karlsson, Marianne Mörck, Jonas Malmsjö y Johan Glans lideran el elenco de “El vínculo sueco”, que también incluye a Carl Jacobsen, Oscar Töringe, Olle Jansson, Christoffer Nordenrot, Richard Ulfsäter, Por Lasson, Simón Norrthon y Loa Falkman.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL VÍNCULO SUECO”

1. Henrik Dorsin como Gösta Engzell

Henrik Dorsin, que fue parte de series como “Humorlabbet”, “Cirkus Möller”, “Kontoret”, “SNN News”, “Boy Machine”, “Grotesco”, “Vargasommar” y “Solsidan”, asume el papel de Gösta Engzell, jurista y diplomático sueco conocido por sus actividades de rescate de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Henrik Dorsin asume el rol de Gösta Engzell en la película dramática "El vínculo sueco", dirigida por Thérèse Ahlbeck y Marcus Olsson (Foto: Way Feature Films / Netflix)

2. Sissela Benn como Rut Vogl

Sissela Benn, que participó en “Livshunger”, “Wallander”, “Morgonsoffan”, “Gabba Gabba”, “SNN News”, “Drugdealer”, “Merkurius Retrograd”, “Toppen” y “Populära problem”, da vida a Rut Vogl, una de las colaboradoras de Gösta Engzell en su plan para rescatar a todos los judíos que puedan.

Sissela Benn interpreta a Rut Vogl, quien ayuda a Gösta Engzell en su plan de rescate, en la película dramática "El vínculo sueco" (Foto: Netflix)

3. Jonas Karlsson como Staffan Söderström

Jonas Karlsson, que apareció en “Welcome to Sweden”, “Molanders”, “Solsidan”, “Soldater i månsken”, “Rederiet”, “Boy Machine” y “Beck”, interpreta a Staffan Söderström en “The Swedish Connection”. Este personaje también tiene un rol clave en esta historia.

4. Jonas Malmsjö como Svante Hellstedt

Jonas Malmsjö, que fue parte de “Der Kommissar und das Meer”, “Kommissarie Winter”, “Äkta människor”, “Allt faller”, “Morden i Sandhamn”; “The Last Kingdom” y “Vårdgården”, asume el papel de Svante Hellstedt, una de las personas que trabaja con Gösta Engzell en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia durante la Segunda Guerra Mundial.

Jonas Malmsjö da vida a Svante Hellstedt, que colabora con Gösta Engzell, en la película dramática "El vínculo sueco" (Foto: Netflix)

5. Marianne Mörck como Stina Johansson

Marianne Mörck, que participó en series como “Happy Street”, “Bonusfamiljen”, “Svenska slut”, “Sommarlov”, “Sjölyckan”, “Strandhotellet”, “Morden i Sandhamn”, da vida a Stina Johansson, quien también es parte del grupo que busca rescatar a miles de personas del Holocausto.

Marianne Mörck interpreta a Stina Johansson, quien también busca salvar a los judíos, en la película dramática "El vínculo sueco" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Swedish Connection”:

Johan Glans como Göran von Otter

Oscar Töringe como Nils Erik Eklund

Richard Ulfsäter como Eric von Post

Stefan Gödicke como Arvid Richert

Christoffer Nordenrot

Carl Jacobsen

Olle Jansson

Por Lasson

Simón Norrthon

Loa Falkman

¿DE QUÉ TRATA “EL VÍNCULO SUECO”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El vínculo sueco”, “Henrik Dorsin, Sissela Benn y Johan Glans se convierten en héroes anónimos mientras la burocracia sueca se enfrenta a la maquinaria de guerra nazi y ayuda a salvar a los judíos del Holocausto... Armada con papeleo, lagunas legales y una cortesía discreta, un régimen despiadado se enfrenta en este drama trepidante y apasionante basado en hechos reales.”

¿CÓMO VER “EL VÍNCULO SUECO”?

“El vínculo sueco” se estrenará el jueves 19 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película sueca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

