La famosa plataforma de streaming Netflix suma a su catálogo de ‘true crime’ la película documental “El viudo: Hasta que la muerte nos separe” (en su idioma original: “The Widower: ‘Til Death Do Us Part”), una investigación de la vida real sobre un hombre cuyo encanto escondía una cadena de matrimonios fallidos y muertes sospechosas. Así, si te gustaría saber exactamente de qué trata la producción, quién la dirige y desde cuándo podrás verla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Anda alistando tu agenda!
Vale precisar que el título llega producido por Library Films y NBC News Studios, con una duración de metraje total de 90 minutos.
Asimismo, lleva la firma de Chris Smith, director reconocido por trabajos centrados en figuras de alto perfil, fraudes y fenómenos mediáticos.
Y, en su filmografía, destacan proyectos como “Jim & Andy: The Great Beyond”, “Fyre”, “The Disappearance of Madeleine McCann” y “Mr. McMahon”.
¿DE QUÉ TRATA “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”?
De acuerdo con Netflix Media Center, en “El viudo: Hasta que la muerte nos separe”, un periodista y un detective descubren la verdad sobre un asesino cuyo encanto ocultaba matrimonios fallidos y muertes sospechosas a lo largo de 30 años.
Así, el documental reúne testimonios, documentos judiciales y periodismo de investigación.
Además, muestra cómo se fueron acumulando las sospechas y cuánto tiempo tomó conectar casos que durante años se trataron por separado.
MIRA EL TRÁILER DE “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”
¿QUÉ CASO REAL HAY DETRÁS DE “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”?
El documental de Netflix gira en torno a Thomas Randolph, un hombre de Las Vegas conocido como el ‘Black Widower’, quien se casó seis veces y vio morir a cuatro de sus esposas.
Según Las Vegas Review-Journal, Sharon Causse, su sexta esposa, murió por un disparo en mayo de 2008 y Randolph sostuvo entonces que un intruso enmascarado había entrado a la casa.
Sin embargo, los investigadores determinaron después que ese hombre era un trabajador contratado por él.
Entonces, Randolph fue condenado a 60 años de prisión en abril del 2024, tras un segundo juicio.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”?
“El viudo: Hasta que la muerte nos separe” llega a Netflix el miércoles 30 de septiembre del 2026.
Por lo tanto, para ver la película documental desde esa fecha, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “EL VIUDO: HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE”?
La ficha oficial de Netflix consigna lo siguiente:
- Dirección: Chris Smith
- Producción ejecutiva: Liz Cole, Andy Berg, Elizabeth Fischer y Dan Slepian
- Producción: Liam Epstein y Kimberley Ferdinando
- Productoras: Library Films y NBC News Studios
- Formato: película documental
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