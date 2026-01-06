“Él y ella” (en su idioma original: “His & Hers”) es la serie de suspenso psicológico que se suma al catálogo de Netflix con la promesa de mantener al espectador en tensión constante. Además, esta adaptación de la novela homónima de Alice Feeney se respalda de las actuaciones de figuras como Tessa Thompson y Jon Bernthal. Pero, ¿conoces a todos las estrellas que los acompañan en el reparto? Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía completa del elenco. ¡Seguro encuentras varios rostros familiares en la lista!

Vale precisar que la serie de Netflix narra la historia de Anna, una mujer que vive alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias.

Sin embargo, cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas.

Y resulta que a su esposo, el detective Jack Harper, su participación le parece sospechosa, por lo que la convierte en el centro de su investigación.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ÉL Y ELLA”?

1. Tessa Thompson como Anna

Para saber quién es quién en la ficción, empiezo la lista con la protagonista: Anna Andrews. Ella es una periodista que regresa a su pueblo natal para investigar un asesinato.

La actriz que la interpreta es Tessa Thompson, reconocida por su papel de Valquiria en el Universo Cinematográfico de Marvel, así como por su trabajo en “Creed”, “Annihilation” y “Men in Black: International”.

Tessa Thompson como Anna en una escena de la serie "Él y ella" (Foto: Netflix)

2. Jon Bernthal como Jack Harper

Jack Harper, por su parte, es el detective que debe equilibrar su vida personal con su deber profesional cuando investiga un asesinato que cada vez involucra más a su propia esposa, Anna.

El artista que asume este rol es Jon Bernthal, a quien también hemos visto en “The Walking Dead”, “Daredevil”, “The Punisher” y “The Bear”.

Jon Bernthal como Jack Harper en una escena de la serie "Él y ella" (Foto: Netflix)

3. Pablo Schreiber como Richard

Por otro lado, Richard es el talentoso camarógrafo que Anna contrata mientras investiga el caso de Dahlonega.

Él está interpretado por Pablo Schreiber, también integrante de los elencos de “Orange Is the New Black“, “American Gods” y “Halo”.

Pablo Schreiber como Richard en una escena de la serie "Él y ella" (Foto: Netflix)

4. Crystal Fox como Alice

Alice es una mujer conocida por su naturaleza directa. Asimismo, es la madre de Anna, con quien no ha tenido contacto en todo un año.

El papel está a cargo de Crystal Fox, recordada por su papel en la segunda temporada de “Big Little Lies”, donde le dio vida a Elizabeth Howard, la madre de Bonnie (interpretada por Zoë Kravitz).

Crystal Fox como Alice en una escena de la serie "Él y ella" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “Él y ella”:

5. Sunita Mani como Priya, la nueva compañera de Jack en la oficina del sheriff.

como Priya, la nueva compañera de Jack en la oficina del sheriff. 6. Rebecca Rittenhouse como Lexy, la presentadora de WSK TV News.

como Lexy, la presentadora de WSK TV News. 7. Poppy Liu como Helen Wang, la directora de la Academia St. Hilary’s.

como Helen Wang, la directora de la Academia St. Hilary’s. 8. Chris Bauer como Clyde Duffie, esposo de Rachel y magnate de una cadena de pizzerías.

como Clyde Duffie, esposo de Rachel y magnate de una cadena de pizzerías. 9. Marin Ireland como Zoe, una mujer de lengua afilada y aburrida.

como Zoe, una mujer de lengua afilada y aburrida. 10. Jamie Tisdale como Rachel, una antigua amiga de Anna.

como Rachel, una antigua amiga de Anna. 11. Isabelle Kusman como la joven Rachel

como la joven Rachel 12. Tiffany Ho como la joven Helen

como la joven Helen 13. Kristen Maxwell como la joven Anna

como la joven Anna 14. Leah Merritt como la joven Zoe

como la joven Zoe 15. Mike Pniewski como Jim Pruss, el gerente general de WSK News en Atlanta.

como Jim Pruss, el gerente general de WSK News en Atlanta. 16. Astrid Rotenberry como Catherine Kelly, una adolescente incómoda que no parece encajar en la Academia St. Hilary’s.

como Catherine Kelly, una adolescente incómoda que no parece encajar en la Academia St. Hilary’s. 17. Ellie Rose Sawyer como Meg, la joven hija de Zoe.

como Meg, la joven hija de Zoe. 18. Rhoda Griffis como la Dra. Carol Turner, una patóloga experimentada.

como la Dra. Carol Turner, una patóloga experimentada. 19. Dave Maldonado como el sheriff, un personaje sureño directo y sin rodeos.

