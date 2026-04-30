En medio de una avalancha de estrenos latinoamericanos que aterrizan en el streaming, una nueva película mexicana llega a Netflix con la promesa de risas incómodas y mucha política. Se trata de “El yerno” (en inglés: “The Son-in-Law”), una cinta de comedia con un protagonista que se abre camino a punta de labia y bigote. Así, si te gustaría saber exactamente de qué trata la producción y cómo verla, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Según Netflix, el filme está dirigido por Gerardo Naranjo, con un guion de James Schamus, Gabriel Nuncio y Alexandro Aldrete, y está producido por el propio Schamus junto a la compañía chilena Fábula, de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín.

De esta manera, se presenta como una tragicomedia sobre la ambición, la traición y el llamado “gran sueño mexicano”.

¿DE QUÉ TRATA “EL YERNO”?

En “El yerno”, seguimos a José Sánchez (Adrián Vázquez), un tipo de apariencia inofensiva, un bigote imposible de olvidar, verbo afilado y una ambición en permanente crecimiento, al que la mala suerte en los negocios termina empujándolo hacia un mundo que hasta entonces le era ajeno.

Y es que una serie de circunstancias lo llevan a convertirse en “El Serpiente”, un temido operador político que empieza a moverse entre oficinas, calles y pasillos del poder.

Así, lo podemos ver recibiendo la oferta de convertirse en fiscal de la ciudad ficticia de Albacruz, rodeado de pactos con jefes criminales, grupos armados y figuras influyentes que lo usan como peón en una red de corrupción sofisticada.

Lo cierto es que cada “trato” le abre una puerta nueva, al mismo tiempo que lo pone frente a la posibilidad muy real de terminar muerto o arrastrar a su familia a una caída igual de aparatosa que su ascenso.

MIRA EL TRÁILER DE “EL YERNO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL YERNO”?

En “El yerno”, el protagonista es Adrián Vázquez, quien interpreta a José Sánchez, el hombre común que termina convertido en operador político.

El personaje también aparece en su versión más joven, a cargo del actor Ian Scott Castillo, quien encarna a José en etapas previas de su vida.

A ellos los acompañan en el elenco:

Verónica Bravo como Lucía Partida

como Lucía Partida Jero Medina como El Lobo

como El Lobo Eduardo España como Malvárez

como Malvárez David Gaitán como Diego Partida

como Diego Partida Rodrigo Virago como Maximiliano Arévalo

como Maximiliano Arévalo Ianis Guerrero como Joaquín Buendía

como Joaquín Buendía Mauro Sánchez Navarro como Mago

como Mago Natalia Téllez como Flavia Sánchez

¿CÓMO VER “EL YERNO”?

"El yerno" se estrena a nivel internacional en Netflix el viernes 1 de mayo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de los 102 minutos de metraje de la cinta, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "El yerno", película del director Gerardo Naranjo que se desarrolla a lo largo de 102 minutos de metraje (Foto: Netflix)

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