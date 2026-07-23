Netflix ha sumado a su catálogo una película brasileña que ya genera conversación entre quienes siguen el subgénero ‘true crime’: “Elize: Sombras de una mujer” (en su idioma original: "Elize: Sombras de Uma Mulher" y en inglés: "Elize: Shadows of a Woman"). Así, si quieres ver la cinta o ya la disfrutaste, quizá te gustaría conocer a cada uno de los rostros que se meten en la piel de sus protagonistas. Por eso, aquí te traigo esta guía del elenco. ¡Descubre quién es quién en el drama que revive uno de los casos criminales más comentados de Brasil!

Mira también: José Coronado vuelve a Netflix con un inquietante thriller español lleno de secretos

Vale precisar que la producción está inspirada en el caso real de Elize Matsunaga, una mujer que conmocionó al país sudamericano tras asesinar y descuartizar a su esposo.

En ese sentido, la historia explora, desde una mirada ficcional, el funcionamiento interno de una relación marcada por conflictos y las decisiones que terminaron en un crimen que sacudió al país.

Es decir, la trama sigue el recorrido de Elize desde su origen humilde hasta su matrimonio con un empresario adinerado, y cómo detrás de una fachada de familia perfecta se escondían abusos y secretos que desencadenaron en una tragedia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Elize: Sombras de una mujer”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

1. Lorena Comparato como Elize Matsunaga

Empiezo la lista con la protagonista de la película de Netflix: Elize Matsunaga, la mujer que cumple el rol de eje del relato.

Ella está interpretada por Lorena Comparato, actriz portuguesa‑brasileña reconocida por series como “Impuros”, “Rensga Hits!” y “Samantha!”.

Lorena Comparato como Elize Matsunaga en una escena de la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

2. Henrique Kimura como Marcos Kitano Matsunaga

Marcos, por su parte, es el esposo adinerado de Elize y heredero de una empresa alimenticia. En la ficción, su posición de poder y sus infidelidades se convierten en parte del combustible de las tensiones del matrimonio, que acaban por llevar a la protagonista al límite.

El artista que asume este papel es Henrique Kimura, quien ya le había dado vida al empresario en la parte dramatizada del documental "Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen" (“Elize Matsunaga: Era uma vez um crime”) de Netflix.

Lorena Comparato como Elize Matsunaga y Henrique Kimura como Marcos Kitano Matsunaga en una escena de la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

3. Denise Weinberg como la Tía Marta

La Tía Marta es otro personaje clave del elenco principal del largometraje.

La actriz que la interpreta es Denise Weinberg, famosa en Brasil por su trabajo previo en proyectos como “Linha de Passe”, “Salve Geral”, la trilogía “De Pernas Pro Ar” y la serie “Psi”.

Denise Weinberg como la Tía Marta y Lorena Comparato como Elize Matsunaga en una escena de la película brasileña "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

4. Anajú Dorigon como Danielle

Por otro lado, la estrella Anajú Dorigon, también integrante de los elencos de “Orgulho e Paixão” y “Órfãos da Terra” le da vida a Danielle.

Otros actores y personajes de “Elize: Sombras de una mujer”:

5. Luciano Quirino como el delegado Aquino

como el delegado Aquino 6. Miwa Yanagizawa como Misako Matsunaga

como Misako Matsunaga 7. Julia Shimura como Clarice

como Clarice 8. Julia Konrad

9. Gustavo Falcão

10. Marat Descartes

11. Flora Sandyá

12. Edson Kameda

13. Erica Montanheiro

14. Arthur Toyoshima

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí