Hay estrenos que reactivan casos que uno creía cerrados y el de “Elize: Sombras de una mujer” (en su idioma original: “Elize: Sombras de Uma Mulher” y en inglés: “Elize: Shadows of a Woman”) es uno de ellos. Y es que, desde que la película brasileña llegó al catálogo global de Netflix, la historia de Elize Matsunaga volvió a instalarse en la conversación, pero—para muchos—el foco ahora ya no está tanto en el crimen, sino en la persona que quedó más expuesta sin haber hecho nada: Helena, la hija del matrimonio protagonista.

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Vale precisar que Helena tenía tan solo un año cuando su madre mató a su padre, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, en mayo del 2012, en el departamento familiar ubicado en la zona oeste de São Paulo.

De acuerdo con Correio, tras la detención de Elize y el avance del proceso penal, la custodia de la niña pasó de manera directa a sus abuelos paternos, Mitsuo y Misako Matsunaga, quienes asumieron su crianza.

Así, desde el crimen, la Justicia brasileña determinó que Elize no podía mantener contacto ni visitas con la hija mientras esta fuera menor de edad, condición que continuó vigente incluso cuando la madre abandonó la cárcel y pasó al régimen abierto.

Y es que una de las exigencias de su libertad condicional es respetar la prohibición de aproximarse a Helena, algo que hasta hoy no ha sido flexibilizado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Elize: Sombras de una mujer”:

¿DÓNDE Y CÓMO VIVE HELENA HOY?

Con el paso de los años, Helena fue creciendo bajo el cuidado exclusivo de sus abuelos paternos, lejos de la exposición mediática y con esfuerzos concretos de la familia por blindar su identidad frente a la prensa.

Tal como reportan portales como Purepeople, la adolescente tiene 16 años en la actualidad y continúa viviendo con los Matsunaga, en un entorno residencial acomodado del oeste de São Paulo, donde los padres de Marcos han residido desde antes del crimen.

La prensa brasileña coincide en que la joven fue criada como hija por los abuelos, que asumieron también el rol afectivo de figuras paternas.

Además, distintos medios señalan que Helena conoce la verdad sobre sus padres biológicos y sobre el asesinato de Marcos, pero ha optado por una vida alejada de cualquier exposición pública vinculada al caso.

¿PODRÍAN ELIZE Y HELENA REENCONTRARSE ALGÚN DÍA?

Mitsuo Matsunaga, el abuelo de Helena, ha reiterado en algunas entrevistas que no se opondría a un eventual reencuentro entre madre e hija, siempre que sea una decisión tomada por la propia joven al alcanzar la mayoría de edad, subrayando que prefiere evitar que se le presione en plena adolescencia.

Según el periodista Ullisses Campbell, autor del libro “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido”, citado por Metrópoles, Helena llegó a manifestar a los 14 años el deseo de ver a su madre biológica, pero ese acercamiento jamás llegó a concretarse.

Es más, la propia película “Elize: Sombras de una mujer” cierra recordando que madre e hija nunca volvieron a encontrarse, ni siquiera a través de fotografías.

Cabe resaltar que, durante sus años de reclusión, Elize intentó mantener algún vínculo simbólico con la adolescente escribiéndole cartas y redactando un libro autobiográfico, en el que recorre su infancia, el crimen y la vida en la cárcel, pensado en parte como un mensaje dirigido a Helena.

Sin embargo, más allá de esos gestos y de sus declaraciones públicas de que no ha perdido la esperanza de reencontrarse con la hija, el contacto directo sigue vetado por las condiciones de su libertad condicional y por la voluntad de la familia paterna.

Henrique Kimura como Marcos Kitano Matsunaga y Lorena Comparato como Elize Matsunaga en una escena de la película "Elize: Sombras de una mujer" (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

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