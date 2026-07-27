Con el estreno de la película brasileña “Elize: Sombras de una mujer” (en su idioma original: “Elize: Sombras de Uma Mulher” y en inglés: “Elize: Shadows of a Woman”) en Netflix, el crimen de Marcos Kitano Matsunaga y la figura de Elize han vuelto al centro de la conversación en el ‘true crime’ latinoamericano. Así, en este contexto, se hace más que oportuno revisar la serie documental que aborda el caso desde el registro real y la voz directa de su protagonista. Se trata de “Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen” y, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber sobre la producción.

Lanzada en el 2021 por Boutique Filmes en asociación con Netflix, esta docuserie analiza tanto el crimen como el pasado de Elize, del interior de Paraná al matrimonio con el heredero de Yoki.

En ese sentido, se presenta como un proyecto de cuatro episodios pensado para verse de corrido, que prioriza el testimonio directo por encima de las reconstrucciones dramatizadas, y que hoy funciona como el complemento documental para quienes lleguen al caso a través de la película.

¿DE QUÉ TRATA “ELIZE MATSUNAGA: ÉRASE UNA VEZ UN CRIMEN”?

Según la ficha oficial de la serie en Netflix, “Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen” parte de un dato contundente: el caso que conmocionó a Brasil, cuando Elize Matsunaga disparó contra su marido y luego lo desmembró.

Así, la producción propone una inmersión en la historia a partir de la primera entrevista televisiva con la propia protagonista.

Cabe resaltar que el proyecto recorre la infancia de Elize en Chopinzinho (Paraná), su matrimonio con Marcos Kitano Matsunaga y los intentos de encubrir el crimen, hasta llegar al juicio y la condena en el 2016.

Importante: la docuserie alterna el testimonio de Elize con declaraciones de policías, abogados, periodistas y personas cercanas al matrimonio.

MIRA EL TRÁILER DE “ELIZE MATSUNAGA: ÉRASE UNA VEZ UN CRIMEN”

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “ELIZE MATSUNAGA: ÉRASE UNA VEZ UN CRIMEN”?

“Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen” es una producción brasileña dirigida por Eliza Capai, realizadora conocida por trabajos documentales que abordan problemáticas sociales desde un enfoque crítico.

En cuanto al equipo creativo, los créditos recogidos por FilmAffinity mencionan a Diana Golts como responsable del guion y a Janice D’Ávila en la dirección de fotografía.

¿CÓMO VER “ELIZE MATSUNAGA: ÉRASE UNA VEZ UN CRIMEN”?

Tal como te puedes imaginar, “Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen” es un título exclusivo del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para ver sus cuatro capítulos sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

LISTA DE EPISODIOS DE “ELIZE MATSUNAGA: ÉRASE UNA VEZ UN CRIMEN”

1. «Estado civil: viuda». Durante una salida temporaria de prisión, Elize detalla cómo era su relación con Marcos. Algunas personas cercanas al caso describen lo que sucedió después del crimen.

Durante una salida temporaria de prisión, Elize detalla cómo era su relación con Marcos. Algunas personas cercanas al caso describen lo que sucedió después del crimen. 2. «Una vida de princesa». ¿Fue un asesinato premeditado? Elize recuerda cómo la fiscalía usó su pasado en su contra y el exhaustivo escrutinio al que se sometió su confesión.

¿Fue un asesinato premeditado? Elize recuerda cómo la fiscalía usó su pasado en su contra y el exhaustivo escrutinio al que se sometió su confesión. 3. «La desafortunada idea de Elize». Elize rememora en qué estaba pensando cuando decidió desmembrar el cuerpo de Marcos, y su abogado explica su estrategia para cambiar la opinión pública durante el juicio.

Elize rememora en qué estaba pensando cuando decidió desmembrar el cuerpo de Marcos, y su abogado explica su estrategia para cambiar la opinión pública durante el juicio. 4. «Ecos de un crimen». Elize comparte detalles sobre su infancia y recuerda el último día de su juicio, cuando el juez dictó una sentencia que sorprendió a todos.

La serie documental "Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen" se estrenó originalmente en julio del 2021 (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

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