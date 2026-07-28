Hay estrenos de Netflix que pasan casi desapercibidos y otros que, apenas llegan a la plataforma, se instalan de inmediato en la conversación de todos. Y “Elize: Sombras de una mujer” (en su idioma original: “Elize: Sombras de Uma Mulher” y en inglés: “Elize: Shadows of a Woman”) pertenece claramente al segundo grupo. Y es que la película retoma uno de los casos criminales más recordados de los últimos años en Brasil y lo convierte en un thriller psicológico que ya tiene a medio mundo preguntándose qué llevó a su protagonista a cometer un crimen tan brutal.

Vale precisar que la cinta se centra en Elize Matsunaga, la mujer brasileña que en el 2012 asesinó de un disparo a su esposo, el empresario Marcos Kitano Matsunaga, y luego descuartizó su cuerpo en el departamento que compartían en São Paulo.

En aquel entonces, el crimen, que involucró el posterior traslado y abandono de las partes del cuerpo en los alrededores de Cotia, conmocionó al país y se mantuvo durante meses en los titulares, algo que la producción recoge como punto de partida para reconstruir la relación entre ambos y los factores que la fueron erosionando.

Así, tal como muestra el largometraje, Elize trabajaba como escort en una agencia de citas de lujo cuando conoció a Marcos, heredero de una importante empresa de alimentos, mientras él aún estaba casado.

Y, eventualmente, el vínculo se formalizó y ella dejó ese empleo, pero el estigma de su pasado y el rechazo de la familia del hombre siguieron marcando la dinámica del matrimonio.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Elize: Sombras de una mujer”:

¿POR QUÉ ELIZE MATSUNAGA MATÓ A SU ESPOSO SEGÚN “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

La película de Netflix presenta una escalada de conflictos que pasó por varias etapas: la consolidación de la relación, las dificultades para lograr el reconocimiento de la familia, la presión sobre la maternidad y, por último, la revelación de infidelidades reiteradas por parte de Marcos con otras acompañantes de agencias de lujo.

En ese sentido, Elize se enfrentó a la evidencia de engaños que iban mucho más allá de una aventura aislada.

Cabe resaltar que “Elize: Sombras de una mujer” también subraya el temor de la protagonista a perder la custodia de su hija y a ser internada en un centro psiquiátrico, factores que, combinados con su historia de abusos y abandono en la infancia, alimentaron una sensación de amenaza permanente.

De esta manera, el filme sugiere que Marcos pudo haber utilizado su pasado como escort y su supuesta fragilidad emocional en un eventual proceso legal, lo que colocaba a Elize ante la posibilidad de ser despojada de su hija y de su vida actual.

En este contexto, ella misma definió su crimen como “pasional” en las declaraciones reales: tras una discusión que escaló en medio de ese miedo acumulado, Elize le disparó en la cabeza y posteriormente descuartizó el cuerpo para intentar ocultar el delito.

¿CÓMO VER “ELIZE: SOMBRAS DE UNA MUJER”?

Tal como te puedes imaginar, “Elize: Sombras de una mujer” es una película exclusiva del catálogo de Netflix.

Por lo tanto, para verla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

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En el año 2012, tras descubrir las infidelidades de su multimillonario esposo Marcos Kitano Matsunaga, la protagonista de la película "Elize: Sombras de una mujer" lo asesinó y descuartizó en su departamento de São Paulo (Foto: Boutique Filmes / Netflix)

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